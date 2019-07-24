成童礼是啥？来洛阳这地方了解一下

近日，洛阳市涧西区长春路街道洛铜社区、军安社区与明德书院联合开展了“‘铜’心助成长”之“快乐成长，学孝知恩”成童礼特色活动， 50余组亲子参加了活动。
近日，洛阳市涧西区长春路街道洛铜社区、军安社区与明德书院联合开展了“‘铜’心助成长”之“快乐成长，学孝知恩”成童礼特色活动， 50余组亲子参加了活动。
“成童礼”是中国古代教育子女所行的一种重要礼仪，意指“告别童年，感恩立志”，进入少年时代。活动中，家长和孩子们穿上汉服，社区“五老”们为孩子们点朱砂，寓意朱砂启智，随后举行“正衣冠”“礼敬先师”“习人立志”“感恩父母”“诵读经典”“击鼓明志”等仪式。(洛报融媒记者 赵硕 通讯员 高德权 文/图)
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