李亚主持召开市委常委会（扩大）会议强调：以沟域经济为抓手推动农业高质量发展 以过硬作风全力打赢脱贫攻坚收官战

7日，市委书记李亚主持召开市委常委会(扩大)会议，传达学习省委书记王国生来洛调研指示精神、全省农业高质量发展工作会议精神、全省纪检监察工作会议精神，研究我市贯彻落实意见。

7日，市委书记李亚主持召开市委常委会(扩大)会议，传达学习省委书记王国生来洛调研指示精神、全省农业高质量发展工作会议精神、全省纪检监察工作会议精神，研究我市贯彻落实意见。

会议指出，各级各部门要深入学习贯彻王国生书记来洛调研指示精神，加快建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎，以实际行动为全省发展大局作出更大贡献。要把思想和行动统一到中央、省委决策部署上来，提升推进农业高质量发展的思想认识，在坚决扛稳粮食安全基础上，加快推动农业发展质量变革、效率变革、动力变革，为推动高质量发展增添底气。

会议强调，要以沟域经济为抓手推动农业高质量发展。做好产业文章，壮龙头、增效益，围绕农业比较效益，积极发展种植业、畜牧业、林果业、富硒农业和中药材产业，大力发展“龙头+合作社+农户”产业化联合体，使产业链条更加健全，确保农业提质增效。做好特色文章，育产业、树品牌，以精深加工为方向，推动更多“初”字号、“原”字号农产品变成“深”字号农产品，持续做好特色农业，叫响“洛阳源耕”特色品牌，让农业高质量发展成色更足。做好生态文章，重保护、重治理，把黄河流域生态保护治理的各项任务全面推进、落到实处、见到实效，持续深化全域国土绿化，让河洛大地满目翠绿，全面推进新时代大保护大治理大提升治水兴水行动，持续深化农村环境综合整治，让农业高质量发展底色更亮。做好融合文章，强链条、催生态，在“粮头食尾”“农头工尾”“接二连三”上发力，促进一二三产业融合，催生新业态新模式，推进现代农业与乡村旅游融合、现代农业与信息技术融合，积极发力冷链物流建设，加快形成种、养、加、链的全链条体系，拓展农业高质量发展新空间。

会议指出，要以高度的政治责任、临战的精神状态，坚持问题导向，及时查漏补缺，以过硬作风全力冲刺，坚决打赢脱贫攻坚收官战。已脱贫的地方要严格落实“四个不摘”要求，确保投入不减、项目不少、政策不变、帮扶不撤，抓好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，建立长效机制，切实筑牢巩固脱贫成果的防护墙。要持续深化农业农村改革，稳妥推进农村土地制度改革，持续深化农村集体产权制度改革，健全新型农业经营体系，为农业高质量发展不断增添新动力。要加强党对脱贫攻坚的领导，完善基础设施，强化要素保障，为实现农业高质量发展提供坚强组织保障。

会议强调，各级各部门特别是纪检监察部门要提升政治站位，深刻领会新形势下全面从严治党新部署新要求，结合市委中心工作，找准贯彻落实的切入点、结合点、发力点，切实发挥好监督保障执行、促进完善发展的作用，为经济社会发展提供坚强保障。要始终保持定力，把政治监督放在首位，坚定不移做好案件查办，持续抓好专项监督工作，扎实做好重点领域监督检查，更好发挥巡察利剑作用，深入推进家风建设，把党风廉政建设和反腐败斗争持续深入开展下去，推动纪检监察工作不断取得新进展新成效。要牢记总书记嘱托，强化政治责任，从严从实从细加强自身建设，坚持政治标准高之又高、专业能力强之又强、监督约束严之又严，努力塑造纪检监察队伍新形象新风貌，为全市纪检监察工作高质量发展提供坚强组织保障。(记者 李东慧 孙小蕊)