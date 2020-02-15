洛阳博爱眼科医院看病会不会很贵？重拾的自信值千金

我来自商丘永城，今年16岁。虽然年纪不大，但是我却被一个问题困扰了十年。从小左眼先天性上睑下垂的毛病导致我看起来跟别的小孩子不太一样。被小伙伴孤立是常有的事情，找工作和社交碰壁更是常见。

我来自商丘永城，今年16岁。

虽然年纪不大，但是我却被一个问题困扰了十年。从小左眼先天性上睑下垂的毛病导致我看起来跟别的小孩子不太一样。被小伙伴孤立是常有的事情，找工作和社交碰壁更是常见。

外观问题以及因此产生的不自信因素给我的生活带来了不小的难题，除此之外，还发现视力下降了，眼睛也总有异物感，甚至还会眼胀痛、头痛。家人意识到问题的严重性，拉着我赶忙跑医院以求治疗。

多家医院对比后，我果断选择博爱，因为博爱是眼科专科医院，比较专业。不过妈妈还是有点担心，洛阳博爱眼科医院是私立医院，不知道看病会不会很贵？后来发现我们多虑了。

医院的环境很好，服务也很周到，并且医生很和蔼，没有一点架子，让我很放松。金亚利主任跟我沟通以后，为我量身设计了手术方案。5月7日，给我实施了左眼上睑下垂矫正术以及双眼重睑成形术。主任说，术后评估结果显示：皮肤切口对和好，缝线在位，上睑缘位于角膜上缘下约2mm处，无眼睑内外翻倒睫，睑缘弧度好，眼睑闭合完全。

以前我的眼睛看起来很没精神，并且是单眼皮，现在手术不但帮我解决了上睑下垂的问题，还让我变成了梦寐以求的欧式双眼皮。对于这样的手术效果，我很满意。觉得跟常人无异还有些小帅，再也不用担心别人异样的目光啦。

或许命运多舛，让我们经历不一样的人生，但我们可以通过改变让它变得趋于完美。感恩遇见，相信以后我会越来越自信和坚强，也愿博爱越来越好！