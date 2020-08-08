欢快灵动的广场健身操舞、刚柔并济的健身气功、活力四射的少儿武术……今日上午，2020年河南省“全民健身日”洛阳市分会场活动暨“体彩杯”洛阳市第二届全民健身运动会启动仪式在洛阳市体育中心体育馆举办，来自我市的近千名体育爱好者欢聚一堂，在节奏和律动中传递“古都新生活 健康新理念”的美好愿景。
欢快灵动的广场健身操舞、刚柔并济的健身气功、活力四射的少儿武术……今日上午，2020年河南省“全民健身日”洛阳市分会场活动暨“体彩杯”洛阳市第二届全民健身运动会启动仪式在洛阳市体育中心体育馆举办，来自我市的近千名体育爱好者欢聚一堂，在节奏和律动中传递“古都新生活 健康新理念”的美好愿景。
洛阳市人民政府副市长魏险峰，洛阳市人民政府副秘书长柴洪涛，洛阳市体育局党组书记、局长卢铁军等出席此次启动仪式。
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