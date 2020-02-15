“凭证摆摊”的踏实生活

吉利区居民吴志辉一家四口，这周的晚餐时间明显有所延后——往常一过下午5点，家里无论谁都变得火急火燎的，急匆匆乱扒几口，饭碗一放就要出门；如今眼看天都黑了，一家人还慢条斯理地边聊边吃，其乐融融，稳当得很。

吉利区居民吴志辉一家四口，这周的晚餐时间明显有所延后——往常一过下午5点，家里无论谁都变得火急火燎的，急匆匆乱扒几口，饭碗一放就要出门；如今眼看天都黑了，一家人还慢条斯理地边聊边吃，其乐融融，稳当得很。

“何止晚上不着急，现在白天咱也淡定了，正所谓‘身上有证，心里不慌’。”吴志辉得意地亮出被她精心裱好的一份证书。

吴志辉过去慌啥？慌摊位。

作为两个孩子的妈妈，吴志辉几年前在家“专职”带娃，实在闲不住，就出来支摊卖儿童手工玩具。经朋友指点，她把摊位摆在吉利区世纪大道上，然而生意好起来了，烦恼也多起来了。

世纪大道是吉利区南部主干道，其东端是断头路，南侧是大棚区，北边离居民楼有一定距离，具有成为商业街区的独到优势。但随着商户陆续集结在此，为了抢占其中的“黄金位置”，大家都费尽心思，有人提前一晚占住摊位，有人接连把一个个鲜红的“占”字刷在道路上，吵架打架时有发生……总之，此前每天最迟也得在下午5点前把摊位支起来。吴志辉日日奔波，稍微一晚便没了好位置，有时候梦里都在抢摊位。

就在上周，有人把意见反映到网上，通过吉利区网信办传到吉利区城管局。事情解决得又快又好：商户信息收集起来，摊位规划设计起来，接着吉利区城管局通知商户上报摊位规模，根据不同类型抽签决定位置，再后来吴志辉他们拿到了相关证件。这下再也不用争抢，大家“凭证摆摊”，心里踏实多了。

为体现人文关怀，在征得全体商户同意后，吉利区城管局还向部分家庭困难的商户适当倾斜，为其安排若干优势摊位；最终空出的成片平整地面，则安排给了需要大量空间的轮滑教学和玩具车摊位。现在这里集结了100多家商户，白天是交通道路，夜幕降临则变成活力无限的夜市，给当地经济提供了坚实动力。

面对这些天来为商户服务的城管执法人员，“过去叫‘城管’，现在都叫‘哥’！”吴志辉开心地说。

单说这周到劲儿，确实也都像哥——“张哥”每天下午5点半雷打不动开车停在市场出入口，谁有问题都第一时间找他；“李哥”挨个摊位统计商户姓名、诉求；“王哥”把商户们凑在一块儿，建了一个百多号人的微信群，群里大家热火朝天地约着每天几点出摊，有什么问题，“张哥”“李哥”们及时回复，能马上办就马上办，一时半会儿解决不了的也在群里公布进度。

“我感觉这市场目前做到了规范，下一步该美观了，就想着做个顶棚加上灯光，一来显得整齐，二来也营造气氛。”就在5日，吴志辉趁空闲，向其中一名“李哥”说了说自己的想法。

没想到“李哥”一拍大腿：“正准备跟你们商量这个事呢，我们现在正要发起倡议，把顶棚设起来，让环境美起来，争取让这市场再上个档次！”（记者 陈曦 通讯员 周慧婷）