洛阳市首届高校青年人才生涯规划大赛落幕

7日，“魅力青联筑梦未来”洛阳市首届高校青年人才生涯规划大赛决赛及颁奖仪式在洛阳国家大学科技园举行。

7日，“魅力青联筑梦未来”洛阳市首届高校青年人才生涯规划大赛决赛及颁奖仪式在洛阳国家大学科技园举行。

“魅力青联筑梦未来”洛阳市首届高校青年人才生涯规划大赛旨在切实培养和提升广大青年大学生的创新意识、创新能力，引导和帮助青年大学生科学地进行职业生涯规划，谋划未来，成长成才。大赛由市青年联合会牵头，市巾帼企业创新中心、青创中心联合举办。

大赛自2019年12月23日启动以来，有2206名高校学子报名，收到海选征文1523份。其间，有10万余人次的高校学生参与到作品提交、在线投票评审、线上课程辅导等环节。此次决赛共有16位选手入围，采取线上线下直播联动进行决赛选拔，评委现场进行提问、打分，共评选出一等奖1名，二等奖2名，三等奖3名和优秀奖10名。

比赛结束后，团市委将持续发挥生涯规划导师团、《青年大讲堂》等媒介作用，帮助更多高校青年树立正确的成才观、就业观。继续积极整合统筹各方资源，发挥好各级团组织的联动作用，提供更多的结业见习岗位给在洛大中专学子，为洛阳副中心城市建设增光添彩。（记者 李冰 通讯员 张珂 实习生 王龙飞）