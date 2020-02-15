洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市首届高校青年人才生涯规划大赛落幕
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-08-08 08:42

　　7日，“魅力青联筑梦未来”洛阳市首届高校青年人才生涯规划大赛决赛及颁奖仪式在洛阳国家大学科技园举行。

　　“魅力青联筑梦未来”洛阳市首届高校青年人才生涯规划大赛旨在切实培养和提升广大青年大学生的创新意识、创新能力，引导和帮助青年大学生科学地进行职业生涯规划，谋划未来，成长成才。大赛由市青年联合会牵头，市巾帼企业创新中心、青创中心联合举办。

　　大赛自2019年12月23日启动以来，有2206名高校学子报名，收到海选征文1523份。其间，有10万余人次的高校学生参与到作品提交、在线投票评审、线上课程辅导等环节。此次决赛共有16位选手入围，采取线上线下直播联动进行决赛选拔，评委现场进行提问、打分，共评选出一等奖1名，二等奖2名，三等奖3名和优秀奖10名。

　　比赛结束后，团市委将持续发挥生涯规划导师团、《青年大讲堂》等媒介作用，帮助更多高校青年树立正确的成才观、就业观。继续积极整合统筹各方资源，发挥好各级团组织的联动作用，提供更多的结业见习岗位给在洛大中专学子，为洛阳副中心城市建设增光添彩。（记者 李冰 通讯员 张珂 实习生 王龙飞）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·误服奶奶的药 两岁孙子突然手脚震颤……
  • ·76岁的她腿肿出裂纹 81岁的他脚肿穿不上鞋
  • ·嘴里也会长结石？没错，他一吃饭就腮帮子疼
    		•
    半日时光 闲游宜阳
    半日时光 闲游宜阳
    半日时光 闲游宜阳
        在宜阳县城东12公里处，也有一处石窟——虎头寺石窟。据传说，北魏时期在开凿龙门石窟前，工匠们要先在虎头...
  • ·夏天开车 注意这些细节
  • ·湿地、农庄、博物馆……在熟悉的城 觅新鲜的景
  • ·新安县孙都村：古建筑多 村里的故事更多
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳新开通公交线路10条 优化调整线路...
  • 2020年宜阳县全民健身日、“万步有约...
  • 捷报！“洛阳造”巨无霸盾构机成功穿...
  • 李亚主持召开市委常委会（扩大）会议 ...
  • “丽景苑”经适房项目资格初审受理将...
  • 101岁的白卷：每天要吃一顿肉 四世同...
  • 今年洛阳已投用新能源公交车123辆
  • 今年河南高招集中录取工作明日开启 ...
  • 洛阳首家奈雪的茶霸气开业！首日人气火爆
  • 吉利区两个“乐养居”建成投用
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 8月6日
  • · 瀍河区第一幼儿园何时招生？暂未确定
    • 精彩图片
    101岁的白卷：每天要吃...
    捷报！“洛阳造”巨无...
    新型节能烟叶烤房在洛...
    2020年宜阳县全民健身...
    精彩热帖

    “亭亭玉立”

    花前月下

    谷水赶会

    雨后洛阳美如画
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605