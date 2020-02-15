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洛阳新开通公交线路10条 优化调整线路15条
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-08-08 08:34

在停车场内，公交便民专线准备发车

　　前不久，随着天城一品小区公交社区专线的开通，负责家庭采购的李女士，每天的出行方式也发生了改变。李女士说：“以前走路买菜要半个小时，现在乘公交，五六分钟就能到超市。”

　　从金谷园路开往天城一品小区的公交社区专线，是我市首条公交社区专线。该线路于5月31日开通后，天城一品等小区居民出行“最后一公里”问题得到解决，结束了建福路北段不通公交的情况。

　　近年来，随着城市框架的不断拉大，我市的公交线网也在不断完善。截至目前，我市新开通公交线路10条，优化调整线路15条，中心城区公交站点覆盖率达到95%，提前完成全年民生实事任务。

　　这些新开通公交线路以社区专线、校园专线、微公交、旅游专线为主。例如，从金谷园路开往天城一品小区的社区专线、河科大校园专线、V16路、V17路及古都夜八点公交专线等。

　　市公交集团相关负责人说：“公交线网就像城市肌体的血管，服务人们出行。这些血管的顺畅程度也直接影响着人们的出行成本和生活，干线、支线、微公交、社区专线彼此间如何衔接、调度顺畅就显得很重要。”

　　在新开通的微公交中，V16路填补了政和路厚载门街至龙门大道段、通济街翠云路至关林路段的公交线路空白，洛龙区政和路、太康路区域居民前往河科大一附院新区医院方向更为便利。V17路的开通，则极大提升了龙鳞路、木棉路、九都西路等区域居民的出行效率。

　　在今年新开通的公交线路中，205路满足了高新区群众前往会展中心、市民之家、市政府、泉舜购物广场的出行需求，206路则实现了洛阳站至关林站之间公交直达。

　　今年，在完善公交线网主干线、支干线的基础上，市公交集团积极开辟社区线路、微公交，就是为构建多层次的公交线网体系。通过畅通公交微循环，合理调整原有线路，实现线网体系的合理布局，进而提升客流运送、周转效率，为市民提供更加便捷、舒适的公交乘车服务，今后这也是我市公交线网建设发展的重要方向之一。（记者 郭飞飞 通讯员 赵承 文/图）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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