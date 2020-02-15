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暑期注意用电安全 避免触电、充电引发火灾
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-08-08 08:34

　　“学生暑假在家，要注意用电安全，避免触电、充电引发火灾等安全事故。”近日，本报《快乐暑期安全第一》策划组邀请国网洛阳供电公司工作人员，通过案例给学生和家长们详解暑期用电安全。

　　“暑期是用电高峰期，同时孩子在家时间长，家里的插座、充电器等物品都可能成为伤害孩子的隐形‘凶手’。”国网洛阳供电公司营销部专责陈倩说，今年7月，广东东莞就发生了一起儿童触电事故，一名女童把不锈钢筷子插进家中电源插座的插孔，导致触电事故发生，虽然被家长及时发现，但女童依然受伤严重，被送进医院重症监护室。

　　“除了电源插座，小区、公园、广场上的景观水池也很危险。”陈倩说，天热时，孩子们喜欢到喷泉、景观水池里戏水玩耍，甚至有些家长专门带孩子到这些地方玩儿，殊不知一旦水中的电力设备漏电，就可能引发悲剧。今年7月，郑州一名8岁男孩在小区景观池边玩耍时，不小心碰到漏电的电线后被电身亡。

　　手机、平板电脑等电子产品的充电器也容易引发用电安全事故。

　　记者从消防部门了解到，2017年，洛龙区某小区一居民把孩子单独留在家中，孩子边给手机充电边玩手机，结果手机充电器突然爆炸引发火灾，幸亏火被及时扑灭，没有造成人员受伤。

　　如何尽力避免用电安全事故？陈倩给出几点建议。

　　●保护电源插孔

　　儿童好奇心强，可能会把手指、钥匙、筷子、铁丝插入电源插座插孔，家长可以在不常用的插座上安装防触电保护盖；临时插座用完后要及时拔掉，切断电源。

　　●检查用电隐患

　　定期检查家中电源插座、插头是否有损坏、裸露、老化问题，检查电器是否漏电。

　　●加强安全教育

　　家长要教会孩子防触电常识，告诉他们不用手指或导电物(如铁丝、钉子、别针等金属制品)去接触、探试电源插座插孔，不湿手摸电器，不用湿布擦电器。告诉孩子家里电源总开关的位置，让他们学会在紧急情况下切断总电源。

　　●发生触电事故后怎么办

　　陈倩说，如果孩子发现有人触电，告诉他们不要靠近触电者，应立即呼救，寻求大人帮助。对于大人来说，发生触电事故后，首先要切断电源，如不清楚电源位置，再用干燥的木棍挑开触电者身上的电线。触电时间越短，对人体的伤害越小，人体触电后可能出现心跳停止、呼吸中断等症状，应及时拨打120，并立即采取心肺复苏等急救措施。（记者 牛鹏远 通讯员 张静）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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