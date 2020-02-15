捷报！“洛阳造”巨无霸盾构机成功穿越“世界级工程”汕头海湾

今天，从广东汕头海湾隧道项目施工现场传回喜讯：8月7日上午，我国首台全国产15米级盾构机成功穿越汕头海湾，标志着国内首座地处8度地震烈度区的超大直径越海盾构隧道——汕头海湾隧道西线顺利贯通。

今天，从广东汕头海湾隧道项目施工现场传回喜讯：8月7日上午，我国首台全国产15米级盾构机成功穿越汕头海湾，标志着国内首座地处8度地震烈度区的超大直径越海盾构隧道——汕头海湾隧道西线顺利贯通。

该项目采用两台盾构机由南向北，次第始发，同向施工。

其中，西线盾构机是由我国自主设计制造的首台超大直径泥水盾构机，刀盘直径15.03米，相当于5层楼高，总重量达到570吨，这个“巨无霸”是当之无愧的跨江越海地下工程施工“国之重器”。

“巨无霸”由中信重工机械股份有限公司、中铁隧道局、中铁工程装备集团联合研制。中信重工主要负责加工盾构机的主驱动部分(含摆动轴承)、盾体系统、管片拼装机、连接桥、后配套台车及管片运输小车等。

2017年10月26日，国产首台超大直径15.03米泥水盾构机成功下线。2018年10月26日，“巨无霸”在汕头海湾隧道项目现场正式掘进始发。

汕头海湾隧道位于海湾大桥和礐(que)石大桥之间，由海底隧道、南滨南路立交及北岸连接线工程组成，全长6.68公里，双向六车道。其中海域段长度为3047.5米，是目前国内施工综合难度最大的大直径盾构法海底隧道。

同时，该项目也是国内首座地处8度地震烈度区的盾构隧道，具有“大、高、硬、浅、险”等特点，被院士专家组誉为“最具挑战性的世界级工程”。

历时660天，“巨无霸”在孤石、基岩、8度地震烈度区等施工禁区，成功绘出一道长达3047米的海底长虹。（洛报融媒记者 赵志伟 通讯员 黄政伟）