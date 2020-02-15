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北玻股份获国际知名评级机构银牌认证
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-08-08 08:28

　　昨日，记者从洛阳北方玻璃技术股份有限公司(简称北玻股份)获悉，该企业近日顺利通过国际知名评级机构EcoVadis的社会责任审核，荣获该机构颁发的企业社会责任成就认可银牌勋章。

　　国际知名评级机构EcoVadis总部设在法国，该机构从环境保护和节能减排、劳工条例和人权、商业道德和公平的商业行为、可持续采购等四大类别，对企业绩效进行分析和评估。该机构迄今已对全球上百个国家的约6500家企业进行了企业社会责任评估，其评测对象包括雀巢、强生、可口可乐等知名企业，机构认证勋章等级分别为铜牌、银牌、金牌和铂金。

　　“此次获得银牌认证，标志着北玻股份在企业社会责任目标、各项可持续性发展举措及企业社会责任相关政策等方面获得了国际高度认可。”北玻股份相关负责人说。

　　作为一家上市企业，北玻股份近年通过制定成文政策和配套管理程序，持续推进管理、环保节能、职业健康安全、廉洁从业建设与供应链社会责任提升。该企业在采购时注重选取环保原材料，在生产过程中采用新工艺、新工法、新设备降低污染。北玻股份还用实际行动践行公益，在扶贫济困、捐资助学、抗震救灾等领域积极承担社会责任。（记者 陈曦 通讯员 巴萃）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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