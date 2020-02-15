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计量器具是否按期强制检定？看有无绿色“强检合格”标签
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-08-08 08:35

　　近日，市市场监督管理局公布一起典型案例，涧西区一眼科门诊使用未经强制检定的计量仪器为消费者验光配置镜片，所得利润17万余元被全部没收。市市场监督管理局相关负责人提醒广大市民，如果您发现有商家和企业、机构使用未经强制检定的计量器具，可以拨打12315进行投诉举报。

　　验光配镜仪器未检定，违法所得被没收

　　今年1月，市市场监督管理局行政执法人员在检查时发现，涧西区的洛同眼科门诊部正在使用的计量器具属于强制检定器具，但该门诊部不能提供检定证书，包括2台验光机、2台验光镜片箱和1台屈光度计(焦度计)。

　　经查，这5台计量器具用于为消费者眼光配镜，均未按期进行国家强制性检定。自2019年1月28日至检查当日，该门诊部利用上述计量器具进行验光配制镜片，共收入净利润17万余元。

　　依据相关规定，市场监管部门给出以下处罚：责令其立即改正违法行为，没收170606元违法所得，并处每台(件)计量器具200元的罚款，共计1000元。

　　市市场监管局执法人员说，眼镜店使用的验光机、验光镜片箱等均为国家强检计量器具，需经计量检定部门检定合格才能使用。如果未申请检定或超期未检定，其测出的视力准确度难以保证，会直接危害消费者的视力健康。

　　是否需要检定，看看有无标签

　　在日常生活中，民生计量和百姓息息相关。究竟哪些属于强制检定的计量器具呢？比如，您买菜时商户使用的电子秤，家里安装的燃气表、热量表、水表和电表，出租车计价器，医院使用血压计、眼压计、心电图仪、X射线机等医疗设备，眼镜店使用的验光配镜用测量设备，还有加油站使用的加油机等，都要定期进行强制检定，有效期限也不一样。

　　如何辨别商家使用的计量器具是否经过了法定计量检定机构的检定？这里有一个最简单的方法：经过强制检定并且在有效期内的计量器具，上面会贴有绿色的“强检合格”标签，并标明检定日期和有效期限，您可以放心使用。同时，您还可以要求商家出具计量检定机构发放的检定合格证书。

　　市市场监管局相关负责人说，依照国家规定，对用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测这四大类，并列入《强制检定的工作计量器具目录》的计量器具，要定期进行强制检定，由县级以上人民政府计量行政部门所属或者授权的计量检定机构负责检定。

　　网上预约，免费检定

　　市市场监管局相关负责人表示，2019年11月，国家市场监管总局制定了《实施强制管理的计量器具目录公告》，新版目录共40大类63小类产品，包括加油机、水表、燃气表等，既有市民日常使用的计量器具，也有专业机构使用的计量器具。需要对计量器具进行检定的企业、机构或个人可以直接登录中国电子质量监督公共服务门户界面进行预约申请，申请通过后将计量器具送到当地的检定机构即可，检定不收取任何费用。

　　与此同时提醒广大市民，如果您发现有商家和企业、机构使用未经强制检定的计量器具，可以拨打12315进行投诉举报。（记者 李岚 通讯员 孙怀真 王守义）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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