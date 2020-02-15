洛阳出台文件加强政务信息化、智慧城市建设 推进政务数据资源共享

为加强政务信息化、智慧城市建设，推进政务数据资源共享，近日我市发布相关通知，并出台《洛阳市政务数据资源共享管理暂行办法》《洛阳市政务数据和电子政务建设管理办法》等。

为加强政务信息化、智慧城市建设，推进政务数据资源共享，近日我市发布相关通知，并出台《洛阳市政务数据资源共享管理暂行办法》《洛阳市政务数据和电子政务建设管理办法》等。

按照文件相关规定，全市各单位已建的非涉密政务信息系统应逐步向智慧洛阳云平台迁移。自建机房内的政务信息系统应于2020年年底前完成迁移；使用对外购买服务模式租赁的政务信息系统、合同未到期的重大政务信息系统，应在合同到期后逐步完成迁移。

亮点：四大基础数据库已建成

市政务服务和大数据管理局相关负责人介绍，加强政务信息化、智慧城市建设有利于推进政务数据整合、共享、开放和创新应用，保障数据安全，提升政府社会治理能力和公共服务水平，进一步深化“放管服”改革，优化营商环境，确保国家级、省级政务信息系统的政务数据能够下沉到市一级。

目前，我市智慧洛阳云平台、政务服务平台、数据共享交换平台、政府服务网、政务数据共享服务门户网站已建成，与全国一体化政务服务平台实现对接；人口库、法人库、空间地理信息库、宏观经济库等四大基础数据库也已建成；企业信用信息库、公共资源交易信息库、政府投资项目信息库、电力信息库、交通信息库、旅游信息库等10个主题数据库建设正在推进；即将建成视频共享交换平台，为全市视频监控系统接入提供了条件，实现城乡视频监控连接贯通，形成涵盖市、县、乡、村(社区)公共安全视频监控联网共享应用体系。

支点：千余家企业共“撑”大数据

我市已建设洛阳大数据产业园，聚集了中原大数据云计算中心、中移在线众创孵化平台、洛阳恒生科技园等1088家大数据企业，突出政务大数据、企业大数据、互联网大数据应用；正培育以智能制造为特色的工业大数据产业群、以文化旅游为特色的公共服务大数据产业群、以创新引领为特色的互联网大数据产业群；将打造资源中心、技术中心、应用中心，建设国家智能制造大数据应用示范区、国家大数据中心先行示范区、中部大数据产业创新驱动示范区。

此外，龙门石窟利用大数据实现精准管理、营销和服务；中信重工、中国一拖等重点企业搭建数据中心，为产品迭代升级和后期服务奠定基础；教育“325”工程(三通两平台五大课堂)框架基本形成；“互联网+医疗”平台已具备居民电子健康档案查询及多家医院手机预约、挂号、交费、导航等功能；工业大数据平台、工业互联网标识解析二级节点已上线运行；“云景博物馆”、旅游大数据平台建成上线；智慧洛阳云平台已具备政务信息系统迁移条件。

该负责人表示，这与我市《关于以开放为引领加快建设中原城市群副中心城市的行动方案》中“依托大数据产业园，加快物联网、人工智能、区块链、大数据等技术创新与产业应用”“建设国家大数据新型工业化产业示范基地”“打造辐射周边地区的数据存储中心和云服务创新基地”等要求高度契合。

重点：城市、民生、生态、产业智慧化

整合数据资源、创新数据产业、推动数据应用，把数据变成资产，实现数据的增值赋能是大数据应用的题中之义。

下一步，智慧城市的工作重点在城市治理、民生服务、生态宜居、产业发展规划方面，主要发展智慧交通、智慧城管、智慧安防、智慧医疗、智慧教育、智慧金融、智慧旅游。

具体来说，建设新型智慧城市统一中枢平台；构建网络安全体系，实现城域网络安全态势感知、监测预警、应急处置、灾难恢复一体化。在全市通用的电子健康卡系统、交通一卡通建设和实现融合共建模式的第三代社会保障卡首发完成的基础上，以第三代社会保障卡为载体，以“洛快办”App为入口，推进居民一卡通项目建设；推进政务数据归集共享，实现更多的智慧场景应用。

“完善体制机制和运营管理模式很关键。”该负责人表示，重点实施跨部门、跨领域的大数据应用示范项目，促进数据共享，才能更好地实现城市智慧化，为副中心城市建设注入强劲动力。（记者 赵硕 实习生 王龙飞 通讯员 张媛媛）