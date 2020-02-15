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强化政治引领 加强廉政建设 以过硬作风推动副中心城市建设落实落细
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-08-08 08:01

　　昨日，我市集中收听收看省政府第三次廉政工作电视电话会议后接着开会，对全市政府系统廉政工作进行部署。市长刘宛康在我市会议上强调，要认真贯彻落实市委全会精神，持续强化政治引领，扎实推动全市政府系统党风廉政建设和反腐败工作向纵深发展，推动副中心城市建设各项政策措施落实落细。

　　刘宛康强调，当前最重要的任务是以副中心城市建设统领全市经济社会发展，做好“六稳”工作、落实“六保”任务、实施“五提”行动，要落实各项政策，精准有效使用资金，大幅压减“三公”经费和非急需非刚性支出，集中财力用于“六稳”“六保”等重点领域支出。要持续深化“放管服”改革，持续加大服务企业力度，推动政务服务提质提速，完善落实长效机制，着力解决各种痛点堵点难点问题，让良好发展环境成为洛阳的“金质名片”。要进一步强化法治意识，树牢法治思维，扛实抓牢法治政府建设主体责任，带头落实学法用法制度，坚持公平公正文明执法，提高行政决策水平，推动依法治市各项部署在政府系统落到实处。要大力倡树“清新简约、务本责实、实干兴洛”的作风导向，克服“三种心态”、强化“三种精神”，强化落实力执行力穿透力，主动担当作为，坚持务实重干，敢于攻坚克难，以过硬作风推动工作落实。要持续强化正风肃纪，层层压紧压实责任，扎实推进以案促改，推动全市政府系统廉政工作不断取得新成效，为加快建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎作出新的更大贡献。

　　市领导王琰君、李金迎、魏建平、魏险峰、李保兴、王军参加会议。（记者 李三旺）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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