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洛平：市外即域外 市外即开放
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-08-08 07:59

　　“要树立‘市外即域外、市外即开放’的思想。”

　　在市委十一届十三次全会上，市委书记李亚再次聚焦强化开放引领，指出要结合形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，坚持“引进来”和“走出去”相结合、对外开放与对内开放一起抓，不断拓展开放新领域新空间。“市外即域外、市外即开放”，这一提法令人耳目一新，为我们打开了开放发展的新维度。

　　在不少人的认知中，仿佛一谈起开放，就好像远在“天边”，实在是遥不可及，似乎只有走出国门才是开放。殊不知，今天的开放范围、领域、层次及理念都已经发生变化。强调“市外即域外、市外即开放”，其实就是眼光不能只盯着“老外”，而是把“市外”看作“域外”，坚持对外经贸和对内经贸并举、引进外资与引进内资并重，让对外开放和对内开放更好结合起来，以更宽的视野、更大的格局、更新的境界扩大高水平开放。

　　把准“时”和“势”，这是对开放格局的新拓展。当前经济形势仍然复杂严峻，不稳定性不确定性增大，加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，是中央应对当今世界“黑天鹅”“灰犀牛”频现的“中国策”。注重“市外即域外、市外即开放”，是基于对发展形势与环境的深刻把握，转变过去“两头在外、大进大出”的单循环格局，牢牢把握扩大内需这个战略基点，使国内市场和国际市场更好联通，更好利用两个市场、两种资源，以“新格局”应对“新变局”。

　　聚焦“危”与“机”，这是对洛阳跨越发展的新要求。不管是“育新机、开新局”，还是全面落实洛阳发展新定位，从单一的“开”转向多维度、多层次的“放”，既是应对疫情冲击的“疫”时之举，更是加快建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎的战略举措。今年以来，我们瞄准“国内国际双循环”，从扎实推进综保区建设，到与凯盛集团牵手迎回“新洛玻”，再到主动走出去与济源、平顶山等地深度对接，做强了内外开放联动“循环泵”，推动了产业流入、要素集聚、辐射起势，迈出了转型发展高质量发展的新步伐。

　　归根结底，开放是一种姿态，更是一种思维方式、发展理念。跳出洛阳看洛阳，以更加开放的心态看开放，用好“市外即域外、市外即开放”的方法论，既扩内需、稳运行，完善国内大循环体系、构建立体化产业链体系，又促开放、优环境，促进双循环良性互动，我们就能以开放打开副中心的“城长新空间”。（洛平）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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