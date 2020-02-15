扩散！明起，洛阳这5条公交线路恢复原线行驶

今日，记者从市公交集团获悉：明日(8日)起，20路、46路、54路、75路、79路等5条线路恢复原线行驶。
今日，记者从市公交集团获悉：明日(8日)起，20路、46路、54路、75路、79路等5条线路恢复原线行驶。
具体如下：
20路恢复乐山路(原周山路)原线运营，不再途经丽春路段。
46路恢复行署路原线运营，不再途经凯旋西路爱民街至涧东路段。
54路恢复河洛路原线运营，不再途经南苑路段。
75路恢复行署路原线运营，不再途经黄河路段。
79路从南苑路南昌路口发车，恢复滨河北路原线运营，不再途经丽新路、九都西路、珠江路段。
(洛报融媒记者 郭飞飞 通讯员 赵承)
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