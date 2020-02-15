洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

扩散！明起，洛阳这5条公交线路恢复原线行驶
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-07 22:40

　　今日，记者从市公交集团获悉：明日(8日)起，20路、46路、54路、75路、79路等5条线路恢复原线行驶。

　　具体如下：

　　20路恢复乐山路(原周山路)原线运营，不再途经丽春路段。

　　46路恢复行署路原线运营，不再途经凯旋西路爱民街至涧东路段。

　　54路恢复河洛路原线运营，不再途经南苑路段。

　　75路恢复行署路原线运营，不再途经黄河路段。

　　79路从南苑路南昌路口发车，恢复滨河北路原线运营，不再途经丽新路、九都西路、珠江路段。

　　(洛报融媒记者 郭飞飞 通讯员 赵承)
[ 责任编辑：潘亮]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·误服奶奶的药 两岁孙子突然手脚震颤……
  • ·76岁的她腿肿出裂纹 81岁的他脚肿穿不上鞋
  • ·嘴里也会长结石？没错，他一吃饭就腮帮子疼
    		•
    半日时光 闲游宜阳
    半日时光 闲游宜阳
    半日时光 闲游宜阳
        在宜阳县城东12公里处，也有一处石窟——虎头寺石窟。据传说，北魏时期在开凿龙门石窟前，工匠们要先在虎头...
  • ·夏天开车 注意这些细节
  • ·湿地、农庄、博物馆……在熟悉的城 觅新鲜的景
  • ·新安县孙都村：古建筑多 村里的故事更多
    		•
    		 
    新闻排行
  • 重磅！洛一高528分！2020年洛阳中招录...
  • 应天门立交维修加固工程于今日结束 记...
  • 省教育厅出台意见助推我市教育高质量...
  • 亮个相！清华今年录取的首个洛阳考生
  • 紧急提醒！3小时内，洛阳市区暴雨
  • 老鼠钻进车里愁坏车主 资深汽车维修维...
  • 洛阳市区商场超市药店等年底开始禁用...
  • 洛阳打造先进制造业集群 加速推进副中...
  • 中石化洛阳工程公司：“洛阳创新”再...
  • 洛阳：绿色为底 推动县域经济高质量发展
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 8月6日
  • · 瀍河区第一幼儿园何时招生？暂未确定
    • 精彩图片
    看完《隐秘的角落》，...
    孟津退伍军人郭虎森引...
    孟津县石碑凹村：开展...
    洛阳海平水泥发泡技术...
    精彩热帖

    “亭亭玉立”

    花前月下

    谷水赶会

    雨后洛阳美如画
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605