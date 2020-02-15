扩散！明起，洛阳这5条公交线路恢复原线行驶

今日，记者从市公交集团获悉：明日(8日)起，20路、46路、54路、75路、79路等5条线路恢复原线行驶。 今日，记者从市公交集团获悉：明日(8日)起，20路、46路、54路、75路、79路等5条线路恢复原线行驶。 具体如下： 20路恢复乐山路(原周山路)原线运营，不再途经丽春路段。 46路恢复行署路原线运营，不再途经凯旋西路爱民街至涧东路段。 54路恢复河洛路原线运营，不再途经南苑路段。 75路恢复行署路原线运营，不再途经黄河路段。 79路从南苑路南昌路口发车，恢复滨河北路原线运营，不再途经丽新路、九都西路、珠江路段。 (洛报融媒记者 郭飞飞 通讯员 赵承)