洛阳市人民检察院召开2020年上半年业务工作分析会

8月6日上午，洛阳市人民检察院召开2020年上半年业务运行分析会，全面总结今年以来全市检察机关业务运行情况，分析当前面临的形势和存在的突出问题，研究部署下一步工作，确保在疫情防控常态化背景下，各项业务工作有序推进，顺利实现市院党组确定的年度工作目标。院党组成员、副检察长谢晓阳主持会议，分管业务部门院领导、各业务部门负责人参会。

8月6日上午，洛阳市人民检察院召开2020年上半年业务运行分析会，全面总结今年以来全市检察机关业务运行情况，分析当前面临的形势和存在的突出问题，研究部署下一步工作，确保在疫情防控常态化背景下，各项业务工作有序推进，顺利实现市院党组确定的年度工作目标。院党组成员、副检察长谢晓阳主持会议，分管业务部门院领导、各业务部门负责人参会。

会上，院党组成员、副检察长谢晓阳同志通报了上半年业务运行情况，各业务部门负责人依次汇报本条线上半年业务工作开展情况，院党组副书记、副检察长柳立兴受吴志军检察长委托，对做好后半年业务工作提出要求。

会议强调，全市检察机关要统一思想认识，坚定信心决心，把检察业务作为立身之本，不断强化责任感、使命感、紧迫感，切实把讲政治与强业务统一起来，把讲政治要求落实到办准办好每一起司法案件上来，不断推动四大检察全面协调充分发展。

会议指出，要坚持问题导向，全面客观分析业务工作短板弱项，各业务部门要结合自身工作进行盘点对账，对照市院党组决策部署，对照重点工作，主动认领问题，查找症结和短板，认真剖析原因，研究改进措施，及时跟踪督导，确保年底每一项目标任务都能按期实现。

会议强调，要把握重点关键，统筹推进各项检察业务工作。要坚持理念引领，坚决摒弃机械办案、就案办案等错误思想，通过理念转变，拓展业务工作新思路、新方法、新局面。要抓住重点带动全面，解决好扫黑除恶清积案问题，抓紧处理好黄河“清四乱”线索，做好信访积案清理工作，着力营造法治化营商环境。要加强检察业务建设，围绕“案-件比”努力改进工作，完善业务数据分析研判机制，认真做好民法典和指导案例的学习应用工作。要严把案件质量关，强化办案责任意识，持续提高人员素质，严格责任追究，从供给侧为人民群众提供更优质的法治产品、检察产品。