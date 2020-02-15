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今年河南高招集中录取工作明日开启 将持续至9月中旬
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-07 18:22

　　8日，2020年河南高招集中录取工作正式开启。今年全省高招集中录取将持续至9月中旬，分7个录取批次，常规录取工作结束后，本、专科层次招生均不再组织补录。

　　省招办有关负责人介绍，高校录取新生工作在省招生考试委员会领导下，由省招办组织实施，实行计算机远程网上录取。今年我省高招录取工作分为7个批次进行，依次为本科提前批、国家专项计划本科批、本科一批、地方专项计划本科批、本科二批、专科提前批和高职高专批。其中，强基计划在录取工作全面开始前按照高校提供的拟录取名单办理录取手续。军队招飞安排在本科提前批之前录取。如军队招飞未被录取，考生仍可参加提前录取批次的军队、公安、司法、民航等院校的录取。

　　远程投档录取时，不同招生类型的投档比例不一样。例如，本科提前批的军队、公安及其他有特殊要求的普通类院校(非艺术、体育类)第一志愿批量投档比例，一般省外普通高校按不超过招生计划数的120%确定，省内高校和军队院校不超过招生计划数的110%，后续补充投档按计划余额1:1投档。本科一批、本科二批在正式投档前会先进行模拟投档，高校根据模拟投档情况在正式投档前完成计划调整，调档比例原则上控制在105%以内，省招生办根据高校最终确定的调档比例进行正式投档。

　　集中录取期间，对各校按程序调档录取后仍未录满的招生计划，省招办将按录取批次向社会公布征集志愿。征集志愿时，对计划余额不大的高校，在原分数线上备档；对计划余额大的高校，将降分备档。征集志愿后线上生源仍不足的，降分投档，降分幅度一般不超过20分。省招办提醒考生，在录取期间要及时关注征集志愿相关信息，并按要求填报征集志愿，当次征集志愿的计划只按考生当次所报的征集志愿投档。

　　（洛报融媒记者 孟山）
[ 责任编辑：潘亮]
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