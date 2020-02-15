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亮个相！清华今年录取的首个洛阳考生
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-07 13:04

　　今日上午，今年被空军招飞录取的洛阳考生——李斌斌正式亮相。当天，他来到洛阳市招生考试中心接收录取通知书。今年高考，李斌斌以665分(理科)的佳绩被空军提前录取，并入选清华大学“双学籍”飞行学员班。

　　李斌斌来自新安县第一高级中学，今年18岁。他身高1.8米，体格健壮、体态匀称。“7月25日零点开始查分数，一直查到接近凌晨4点，看见自己考分的那一刻，既高兴又担心。”面对洛报融媒记者，李斌斌坦言，今年的高考录取分数线比去年提高了不少，竞争很激烈。对于自己的分数能否如愿考入清华，他一时有些打鼓。最终，他连夜查询“一分一段线”以及自己在全省的排名，这才稍稍安心下来。

　　在初中时，李斌斌就立志要当一名飞行员。进入高中后，了解到空军招飞相关政策和条件，他就暗自下定决心，一定要考上清华大学的“双学籍”班。生活中，他养成了良好的作息习惯，从不熬夜，以免影响视力；从不吃零食，以免影响身体素质。每天早晨6点起床，慢跑两公里，每周定时接受乒乓球和游泳训练。自从迷上乒乓球以后，李斌斌的体重从2年前的近200斤降到了如今的170斤，身体变得更加结实。

　　李斌斌的母亲说，李斌斌是一个非常自律、上进心很强的孩子，自小就养成了良好的生活和学习习惯，成绩一直都是学校的前几名。对于今年取得的佳绩，李斌斌表示，要在课堂上认真听讲，把知识点融会贯通；在每节课之前，复习老师之前讲过的知识点，加强记忆；充分整合利用好下课、吃饭等碎片时间，用来背一些单词或者知识点之类，不让时间闲过。

　　洛阳市招生考试中心有关负责人表示，希望李斌斌在大学期间继续发扬顽强拼搏的精神，刻苦学习，再创佳绩，为我国的国防现代化建设积极贡献力量。(洛报融媒记者 孟山 通讯员 郭航行)
[ 责任编辑：崔利利]
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