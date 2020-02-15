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“感触二十四节气”少儿非遗之旅系列活动今日启动 快带孩子来参加！

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-07 11:31

　　今天9时6分，我们迎来了立秋节气。与此同时，一场“感触二十四节气”少儿非遗之旅系列活动在洛阳市少年儿童图书馆启动。活动现场，孩子们通过诗乐、戏剧、歌曲、朗诵等形式的表演展示、认识二十四节气。

　　河洛地区是“二十四节气”的重要发源地、传承地，洛阳处于河洛地区核心区，拥有丰富的相关知识和实践。“感触二十四节气”少儿非遗之旅系列活动依托洛阳市少年儿童图书馆和中小学校开展，由征文、视频创作、研学游、摄影大赛等系列活动组成，覆盖所有节气，时间跨度一年。活动由洛阳市文化广电和旅游局主办，由洛阳市少年儿童图书馆、洛阳晚报承办。

　　活动将按照时间顺序以“秋篇：应时而获”“冬篇：应时而藏”“春篇：应季而生”“夏篇：应时而长”四大主题分别展开。活动包括观察、认知、感触、阅读与创作四种形式，组织少年儿童进行游历山水、观察自然现象、体验非物质文化、阅读二十四节气相关书籍、重现生产生活场景和体验教学等活动，以保护传承利用黄河文化、河洛文化，推动国家级河洛文化生态保护实验区建设。

　　参与系列活动，少年儿童可以感触自然，通过圭表测影、测量温度湿度等自然要素、观察自然物候来了解二十四节气的划分方法；可以感触农耕生产，通过对洛阳市各个村落的实地走访来体验生产劳作，感受二十四节气对农业生产的指导意义；可以感触鲜活生活，通过进行手工棉纺织、剪纸、宫灯扎制、二十四节气美食的制作等活动，增强传统文化感受力；还可以感触艺术力量，通过举办科普图画书主题展览，趣味图书体验，读书会，诗歌朗诵，故事、绘画、作文及手作赛事，音乐剧或小戏剧及多媒体互动等活动，提升自我参与感和创造力。

　　据了解，全年四大主题24场活动将通过洛阳市少年儿童图书馆微信公众号发布报名信息，感兴趣的家长可以关注微信公众号为孩子报名，带孩子回到大自然，去经历四时寒暑，观察花开花落，了解非物质文化遗产，学习优秀的传统文化。(洛报融媒记者 李冰 通讯员 宁莉 实习生 郜骏雅 文/图)
[ 责任编辑：崔利利]
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