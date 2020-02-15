市人大常委会副主任刘冠瑜一行视察全市检察机关优化营商环境工作

8月5日上午，市人大常委会副主任刘冠瑜带领部分市人大代表对全市检察机关加强司法保障优化营商环境工作进行视察。

8月5日上午，市人大常委会副主任刘冠瑜带领部分市人大代表对全市检察机关加强司法保障优化营商环境工作进行视察。

刘冠瑜一行首先前往高新区洛阳涧光特种装备股份有限公司，实地查看生产车间，与企业人员沟通交流，询问企业在生产经营过程中遇到的困难和难题，了解检察机关与该公司定期沟通联络机制实施情况，认真倾听企业对检察机关的法律诉求。

随后，刘冠瑜一行在市院机关召开了座谈会，市人大监察和司法委员会主任委员、市人大常委会监察和司法委员会主任张书卿主持会议。市院党组书记、检察长吴志军，党组副书记、副检察长柳立兴，党组成员、副检察长刘向阳参加视察座谈活动。座谈会上，市院、偃师、伊川、涧西、高新院分别汇报了检察机关在强化政治引领、提升办案质效、优化营商环境、服务经济发展等方面的举措、成效和下步打算。近年来，全市检察机关充分发挥检察职能，提升政治站位，强化使命担当；立足司法办案，积极履行职责；坚持理念先行，拓展服务渠道，以开展专项活动为抓手，严厉打击各种侵犯市场主体合法权益的行为，依法保护各类市场主体合法权益。特别是在当前疫情防控常态化背景下，把优化营商环境作为服务“六稳”“六保”“五提”的关键，全力服务经济社会健康发展，为优化营商环境提供了有力司法保障。

视察组对全市检察机关在优化营商环境方面所做工作给予充分肯定，各位人大代表根据洛阳副中心城市的定位和今年疫情影响下的特殊形势提出了意见和建议。如建议加强关于优化营商环境的检察理论研究，提高优化营商环境工作的实效性；聚焦知识产权保护，为高新技术产业创新发展保驾护航；密切关注金融诈骗高发态势，认真剖析金融诈骗案件发案特点，同时加强与公安、市场监管部门的协作配合，做好打击和预防工作，标本兼治，促进综合治理。

刘冠瑜副主任充分肯定了全市检察机关在优化营商环境方面做出的努力，并提出三点要求：一是思想要更重视。紧紧围绕服务中心大局，第一时间落实中央、省委、市委部署，纵深开展专项活动，有效发挥检察机关优化营商环境的职能作用。二是措施要更硬实。加大监督力度，加强对司法办案各环节的监督，维护司法公正，加强对执法行为的监督，促进依法行政。三是效果要更彰显。注重采取多种形式广泛宣传，提高检察工作的社会认知度和影响力，为优化营商环境创造良好的舆论环境。

吴志军检察长表示全市检察机关将进一步提升政治站位，完善工作机制，提升办案质效，自觉履行好新形势下检察职责，为营造法治化营商环境贡献检察力量。