王蕾：人类命运共同体的“四个维度”

人类只有一个地球，各国共处一个世界。人类命运共同体日益成为世界认同的新理念，主张在追求本国利益的同时兼顾他国合理关切，在谋求本国发展中促进各国共同发展。“携手构建人类命运共同体”作为《习近平谈治国理政》第三卷第十七个专题，共收录了9篇重要文章，是本卷中收录篇目最多的专题之一。为深入学习习近平“人类命运共同体”理念，我们可从文化维度、哲学维度、理论维度、实践维度加以理解。

编者按 《习近平谈治国理政》第三卷，是全面系统反映习近平新时代中国特色社会主义思想的又一权威著作，对于推动广大干部群众学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利，具有重要意义。我市高度重视《习近平谈治国理政》第三卷的发行和学习贯彻工作，市委宣传部组织专家撰写了一批专题文章，结合洛阳实际谈体会、话发展。本报今天选登部分文章，以推动全市上下进一步将学习贯彻该著作推向深入，加快建设副中心、打造增长极、发力都市圈、形成新引擎。

人类只有一个地球，各国共处一个世界。人类命运共同体日益成为世界认同的新理念，主张在追求本国利益的同时兼顾他国合理关切，在谋求本国发展中促进各国共同发展。“携手构建人类命运共同体”作为《习近平谈治国理政》第三卷第十七个专题，共收录了9篇重要文章，是本卷中收录篇目最多的专题之一。为深入学习习近平“人类命运共同体”理念，我们可从文化维度、哲学维度、理论维度、实践维度加以理解。

一、文化维度：中华优秀传统文化之思想传承

从“为天地立心，为生民立命，为万世开太平”等脍炙人口的名言佳句，到“谋闭而不兴，盗窃乱贼而不作，故外户而不闭”的美好向往，中华优秀传统文化所蕴含的世界大同理念是习近平“人类命运共同体”理念的传统文化基础。为推进人类命运共同体更好实现，习总书记还从优秀传统文化基因中汲取了“义利并举、取利有道、重义让利”等正确的义利观，彰显了中国人民追求“大道之行，天下为公”的决心和信心。

二、哲学维度：马克思主义哲学之首要基本观点

世界上的任何事物或现象并非绝对孤立存在，而是同其他事物或现象相互联系。“你中有我、我中有你”的普遍联系观点是人类命运共同体的应有之义，也是习近平“人类命运共同体”理念的哲学基础。在世界多极化和经济全球化深入发展的今天，“地球村”越变越小、“时间轴”越缩越短，人类的生存视野不再局限于一方圆一国家，而是放眼于全人类全世界。“一荣俱荣、一损俱损”倒逼着全人类必须打破国界、打破种族，携手共商共建共享，这是应对当今世界复杂多变的安全挑战所应遵循的基本规律。

三、理论维度：习近平新时代中国特色社会主义思想之世界格局

“人类命运共同体”理念作为一个全新发展理念，有其丰富的独特内涵。“建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界”是以习近平同志为核心的党中央着重从政治、安全、经济、文化、生态等五个方面对推动人类共同发展所作的深入思考，顺应了历史潮流、回应了时代要求、凝聚了各国共识、彰显了大国责任，为人类社会实现共同发展、持续繁荣、长治久安绘制了宏伟蓝图，对维护中国和平发展、推动世界繁荣进步具有重大和深远的新时代意义。

四、实践维度：“为世界谋大同”之中国智慧与中国方案

世界正处于百年未有之大变局，人类命运日趋休戚与共。习近平总书记明确指出，构建人类命运共同体，就是希望各国都要建立平等相待、互商互谅的伙伴关系，能够基于自愿自觉形成一种自然聚合。“一带一路”是构建人类命运共同体的实践平台。自2013年提出“一带一路”倡议构想以来，中国与各方已达成“共赢共享”的观念认同。通过政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通的“五通”建设，“一带一路”参与国和沿线国均享受到了实实在在的利益。在全球疫情蔓延的当下，构建人类命运共同体的重要性和紧迫性再次凸显。习总书记向全世界发出了“坚定信心、齐心协力、团结应对”的倡议，唯有“全面加强国际合作，凝聚起战胜疫情强大合力”，才能“携手赢得这场人类同重大传染性疾病的斗争。”

“人类命运共同体”理念本质上属于一种合作共赢思维，全世界携手构建人类命运共同体无疑是重塑国际关系、推动人类发展的明智选择。(王蕾 作者为中共洛阳市委党校法学与科技文化教研部讲师)