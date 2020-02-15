吴胜锋：新时代哲学社会科学工作者的使命与担当

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视哲学社会科学工作。在《习近平谈治国理政》第三卷中，就有习近平总书记关于社会科学工作的重要论述。

编者按 《习近平谈治国理政》第三卷，是全面系统反映习近平新时代中国特色社会主义思想的又一权威著作，对于推动广大干部群众学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利，具有重要意义。我市高度重视《习近平谈治国理政》第三卷的发行和学习贯彻工作，市委宣传部组织专家撰写了一批专题文章，结合洛阳实际谈体会、话发展。本报今天选登部分文章，以推动全市上下进一步将学习贯彻该著作推向深入，加快建设副中心、打造增长极、发力都市圈、形成新引擎。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视哲学社会科学工作。在《习近平谈治国理政》第三卷中，就有习近平总书记关于社会科学工作的重要论述。

我党历来重视哲学社会科学。中国共产党的成立，与20世纪初马克思主义在我国的传播密不可分。在革命时期，毛泽东同志说：“用社会科学来了解社会，改造社会，进行社会革命。”马克思主义哲学社会科学不仅是共产党人的世界观、方法论，还是思想武器。在中国特色社会主义探索的道路上，邓小平同志指出：“科学当然包括社会科学。”正是哲学领域中的真理标准大讨论，解放了思想，促进了改革开放，推动了社会主义市场经济体制的建立。进入新时代以来，习近平总书记强调：“学哲学、用哲学，是我们党的一个好传统。”总书记不仅提出当今世界哲学社会科学的繁荣与否是衡量一个国家是否走在世界前列的重要标准，而且对新时代哲学社会科学工作者提出谆谆嘱托、殷切期望。

新时代，哲学社会科学工作者必须扛起为党立命、为民立言的政治使命与担当。以马克思主义为指导，是当代中国哲学社会科学区别于其他哲学社会科学的根本标志。对于哲学社会工作者来讲，举什么旗、走什么路是首要的原则问题。在文化多元竞争、传媒方式革新、舆论环境复杂的现代社会，哲学社会科学工作者要旗帜鲜明、积极主动地坚持党的领导、传播党的声音、宣讲党的政策，让党的创新理论“飞入寻常百姓家”，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装人们的头脑。哲学社会科学工作者还要坚持以人民为中心的政治导向，人民是历史的创造者，也是思想的源泉，理论只有根植于人民群众生活的土壤，关照人民生活、表达人民心声、歌唱人民伟大，才能获得鲜活的生命力。

新时代，哲学社会科学工作者必须肩负起发展中国特色哲学社会科学的理论使命与担当。恩格斯说：“每一时代的理论思维，包括我们时代的理论思维，都是一种历史的产物，它在不同时代具有完全不同的形式，同时具有完全不同的内容。”哲学社会科学是历史的镜子，当代中国社会主义经济和政治制度，决定了中国特色的哲学社会科学。“只有民族的才是世界的”，哲学社会科学工作者既是中国特色社会主义伟大实践的见证者，也是中国特色社会主义华章的书写者，只有用中国特色的语言体系，讲述发生在中华大地上的故事，才能为中华民族的伟大复兴提供绵绵不绝的精神动力，才能为中国走向世界舞台的中心提供强大的思想引领。

新时代，哲学社会科学工作者必须树立起咨政育人、服务社会的实践使命与担当。理论来源于实践，还要回到实践。哲学社会科学理论的科学性、力量性，需要实践来检验，哲学社会科学工作者的人生价值与生活意义，需要实践活动来体现。习近平总书记多次强调，哲学社会科学工作者要走出象牙塔，多调查研究，把解决现实问题、回答现实课题，作为创作的出发点和根本动力。在一个需要理论而且一定能产生理论的时代，哲学社会科学工作者要把自己的学术理想同国家前途、民族命运、人民福祉紧密结合起来，以博学笃行、知行合一的风尚，急时代之需、建发展之言，为中国特色社会主义事业做出自己的贡献。(吴胜锋 作者为洛阳师范学院马克思主义学院教授)