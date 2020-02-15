李民超：学习新思想 建功副中心

学习贯彻《习近平谈治国理政》第三卷是用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全党、教育人民的重大政治任务，更是推进加快洛阳副中心城市建设的迫切需要。全市社科界要发挥社科工作鲜明的政治性、学术性和群众性功能，在学习研究《习近平谈治国理政》第三卷上先学一步、学深一层，立足于加快推进洛阳副中心城市建设这个重大课题，认真研究探索习近平新时代中国特色社会主义思想在洛阳的生动实践，为加快推进洛阳副中心城市建设提供理论支撑和精神动力。

编者按 《习近平谈治国理政》第三卷，是全面系统反映习近平新时代中国特色社会主义思想的又一权威著作，对于推动广大干部群众学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利，具有重要意义。我市高度重视《习近平谈治国理政》第三卷的发行和学习贯彻工作，市委宣传部组织专家撰写了一批专题文章，结合洛阳实际谈体会、话发展。本报今天选登部分文章，以推动全市上下进一步将学习贯彻该著作推向深入，加快建设副中心、打造增长极、发力都市圈、形成新引擎。

学习贯彻《习近平谈治国理政》第三卷是用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全党、教育人民的重大政治任务，更是推进加快洛阳副中心城市建设的迫切需要。全市社科界要发挥社科工作鲜明的政治性、学术性和群众性功能，在学习研究《习近平谈治国理政》第三卷上先学一步、学深一层，立足于加快推进洛阳副中心城市建设这个重大课题，认真研究探索习近平新时代中国特色社会主义思想在洛阳的生动实践，为加快推进洛阳副中心城市建设提供理论支撑和精神动力。

首先，要发挥社科工作的政治性功能，在加强培根铸魂上凝心聚力。习近平总书记在看望参加政协会议的文艺界社科界委员时指出：“一个国家、一个民族不能没有灵魂。文化文艺工作、哲学社会科学工作就属于培根铸魂的工作。”全市社科工作者要站在时代高度、全局高度和政治高度，深刻理解《习近平谈治国理政》第三卷蕴含的丰富思想内涵，以学习好、贯彻好这一著作的实际行动体现对新思想的理论自觉和政治自觉，多做培根铸魂的基础性工作，引导广大党员干部读原著、学原文、悟原理，在学通弄懂做实上下功夫。要通过课堂、讲坛、报刊、广播电视、网络等理论阵地，加强习近平新时代中国特色社会主义思想的阐释解读，把党的理论和路线方针政策贯彻落实到全市经济社会各领域，教育动员广大党员干部积极投身副中心建设的生动实践，为我市夺取决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚的全面胜利而努力奋斗。

其次，要发挥社科工作的学术性功能，在深化理论研究上凝心聚力。习近平总书记在哲学社会科学工作座谈会上强调，一切有理想、有抱负的哲学社会科学工作者都应该立时代之潮头、通古今之变化、发思想之先声，积极为党和人民述学立论、建言献策，担负起历史赋予的光荣使命。全市社科工作者要始终牢记习近平总书记的殷殷嘱托，把个人的学术追求和学术理想与服务社会、造福人民结合起来，坚持问题导向，在做好基础研究的同时，努力做好应用研究，围绕我市统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，巩固提升脱贫攻坚成果，建设副中心、打造增长极、发力都市圈、形成新引擎等重要领域，深入实际调查研究，提出具体管用的措施、方案和对策。

最后，要发挥社科工作的群众性功能，在引导服务群众上凝心聚力。习近平总书记在看望参加政协会议的文艺界社科界委员时指出，哲学社会科学工作者要多到实地调查研究，了解百姓生活状况、把握群众思想脉搏，着眼群众需要解疑释惑、阐明道理，把学问写进群众心坎里。全市社科工作者要坚持以人民为中心，真正深入到人民群众的生活中去，扎根群众、学习群众、服务群众，关注社会民生，关切群众疾苦，了解他们的所思所想，把握他们的思想脉搏，扎根于大地来治学，为人民群众解疑释惑，以通俗易懂的讲述方式，把深奥的理论讲明白，通过小故事讲述大道理，用百姓话讲述百姓事，把新思想、新理论、新政策讲清楚，把新知识、新技能、新法规说明白，打通社科普及“最后一公里”，像以知识服务群众的先进典型李保国、朱有勇那样，把论文写在祖国大地上、把学问做到人民群众的心坎里。(李民超 作者为洛阳市社科联秘书长)