杨延武：要在知行合一学以致用上下功夫

《习近平谈治国理政》第三卷的出版发行，对于推动广大党员、干部和群众进一步学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想具有十分重大的理论意义和现实意义。全市党员干部要自觉把《习近平谈治国理政》第三卷作为案头卷、工具书、座右铭，坚持理论联系实际优良学风，掌握马克思主义立场观点方法，努力在知行合一、学以致用上下功夫，做到中央学习通知所要求的“三个紧密结合”，真正用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。

编者按《习近平谈治国理政》第三卷，是全面系统反映习近平新时代中国特色社会主义思想的又一权威著作，对于推动广大干部群众学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利，具有重要意义。我市高度重视《习近平谈治国理政》第三卷的发行和学习贯彻工作，市委宣传部组织专家撰写了一批专题文章，结合洛阳实际谈体会、话发展。本报今天选登部分文章，以推动全市上下进一步将学习贯彻该著作推向深入，加快建设副中心、打造增长极、发力都市圈、形成新引擎。

《习近平谈治国理政》第三卷的出版发行，对于推动广大党员、干部和群众进一步学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想具有十分重大的理论意义和现实意义。全市党员干部要自觉把《习近平谈治国理政》第三卷作为案头卷、工具书、座右铭，坚持理论联系实际优良学风，掌握马克思主义立场观点方法，努力在知行合一、学以致用上下功夫，做到中央学习通知所要求的“三个紧密结合”，真正用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。

一要在紧密结合疫情防控和经济社会发展上下功夫。国家统计局最新公布的统计数据显示，我国第二季度国内生产总值(GDP)同比增长3.2%。这是新冠肺炎疫情发生以来全球第一个实现经济正增长的世界大国，充分反映出我国在统筹推进疫情防控和经济社会发展方面取得的巨大成就，标志着习近平总书记关于坚决打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战思想的伟大胜利。目前，境外疫情仍在快速蔓延，世界经济经贸重启举步维艰，国内消费需求恢复也受到较大制约，中央今年作出在“六稳”基础上实现“六保”的重大决策，市委作出产业提质、消费提力、基建提级、动能提档、都市圈提速“五提”重要部署。我们要深入学习贯彻习近平总书记关于统筹做好疫情防控和经济社会发展重要论述，全面安排落实“六稳”“六保”“五提”工作要求，努力在统筹推进疫情防控和经济社会发展的大考中交上出色答卷。

二要在紧密结合改革发展稳定等各方面工作上下功夫。发展是目的，改革是动力，稳定是前提，发展始终是我们党执政兴国的第一要务。《习近平谈治国理政》第三卷以坚持和发展新时代中国特色社会主义为主题，着眼中华民族伟大复兴的战略全局和世界百年未有之大变局，统筹推进改革发展稳定等各方面工作，建立不忘初心、牢记使命党员学习教育长效机制，不断提升国家治理体系和治理能力现代化水平，充分体现了马克思主义的真理力量、中华民族伟大复兴的时代要求和当代中国共产党人的价值追求。我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的重要讲话精神，坚定信心，抢抓机遇，开放引领，实干兴洛，全面加快洛阳副中心城市建设，奋力谱写新时代中原更加出彩的洛阳绚丽篇章。

三要在紧密结合人民群众对美好生活新期待上下功夫。“人民对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标。”“我的执政理念，概括起来说就是：为人民服务，担当起该担当的责任。”学习贯彻习近平总书记提出的我们党的宗旨目标和执政理念，就必须坚持人民主体地位，贯彻以人民为中心的发展思想，做到发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，统筹做好教育、就业、收入分配、社会保障、医药卫生、住房、食品安全、安全生产等改善民生各项工作。当前，要突出稳企业保就业，全面落实稳企政策，千方百计稳定和扩大就业；要坚决打赢脱贫攻坚战，聚焦脱贫任务重的县村攻坚，交上脱贫攻坚高质量答卷；要妥善解决群众的合理利益诉求，切实化解问题楼盘、非法集资、群体上访等复杂矛盾，确保社会大局持续安全稳定。(杨延武 作者为市社科联党组书记、主席)