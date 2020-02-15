李国强：学习总书记重要著作，让新思想在河洛大地落地生根

没有理论上的清醒，就不会有政治上的坚定，更不会有行动上的自觉。理论创新每前进一步，理论武装就要跟进一步。

编者按《习近平谈治国理政》第三卷，是全面系统反映习近平新时代中国特色社会主义思想的又一权威著作，对于推动广大干部群众学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利，具有重要意义。我市高度重视《习近平谈治国理政》第三卷的发行和学习贯彻工作，市委宣传部组织专家撰写了一批专题文章，结合洛阳实际谈体会、话发展。本报今天选登部分文章，以推动全市上下进一步将学习贯彻该著作推向深入，加快建设副中心、打造增长极、发力都市圈、形成新引擎。

《习近平谈治国理政》第三卷出版发行，是全国人民政治生活中的一件大事。这部著作以习近平总书记在党的十九大上的报告作为开篇之作，收入了习近平总书记在2017年10月18日至2020年1月13日期间的报告、讲话、谈话、演讲、批示、指示、贺信等92篇，生动记录了党的十九大以来以习近平同志为核心的党中央，着眼中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局，不忘初心、牢记使命，统揽伟大斗争、伟大工程、伟大事业、伟大梦想，团结带领全党全军全国各族人民推动党和国家各项事业取得新的重大进展的伟大实践，集中展示了马克思主义中国化的最新成果，充分体现了我们党为推动构建人类命运共同体贡献的智慧方案，是全面系统反映习近平新时代中国特色社会主义思想的权威著作。

一、在常学常新中强化理论武装

没有理论上的清醒，就不会有政治上的坚定，更不会有行动上的自觉。理论创新每前进一步，理论武装就要跟进一步。“七一”前夕，习近平总书记在主持中央政治局第二十一次集体学习时，强调要抓好用党的科学理论武装全党，要求加强马克思主义特别是新时代中国特色社会主义思想的理论武装，使各级党组织和广大党员、干部特别是领导干部掌握马克思主义理论武器，提高马克思主义理论水平和运用能力，共同把党的创新理论转化为推进新时代中国特色社会主义伟大事业的实践力量。《习近平谈治国理政》第三卷已出版发行，要与第一卷、第二卷作为一个整体，读原著、学原文、悟原理，只有紧密结合实际，把自己摆进去、把职责摆进去、把工作摆进去，才能真正做到学深悟透、学以致用，在常学常新中不断强化理论武装。

二、在真学真信中坚定理想信念

只有理论上清醒才能有政治上清醒，只有理论上坚定才能有政治上坚定。理想信念不会凭空而来，必须加强马克思主义理论学习，在真学真信上下功夫。习近平总书记强调，对马克思主义的信仰，对社会主义和共产主义的信念，是共产党人的政治灵魂，是共产党人经受住任何考验的精神支柱。毛泽东同志曾对斯诺说：“有三本书特别深刻地铭刻在我的心中，树立起我对马克思主义的信仰。”共产主义远大理想是中国共产党人不懈奋斗的根本动力。习近平总书记指出，革命理想高于天。没有远大理想，不是合格的共产党员；离开了现实工作而空谈远大理想，也不是合格的共产党员。在党的历史上，无数共产党员不惜流血牺牲，靠的就是坚定的理想信念。如果理想信念不坚定，不相信马克思主义，不相信中国特色社会主义，政治上不合格，是经不起风浪的，从那些落马领导干部的忏悔录中不难看到，他们都是理想信念先出了问题。所以，要进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚定理想信念、坚守共产党人精神追求，守住共产党人安身立命的根本。

三、在知行合一中让新思想在河洛大地形成生动实践

一个新时代的到来，总是以新思想为标志；一个新时代的前行，必须有新思想来指引。洛阳，始终紧跟党中央令旗走，以新发展理念为引领、以新发展体系为支撑，从“十三五”之初科学谋划推进“9+2”工作布局和“四高一强一率先”奋斗目标，到对“9+2”工作布局进行全面深化、强调推进转型发展高质量发展，再到完善提升建设副中心、打造增长极、发力都市圈、形成新引擎的思路举措，都是坚定不移沿着总书记指引的方向在前进。可以说，思路越理越清、工作越抓越实、干劲越来越大。当前，在河洛大地上已兴起了建设副中心、打造增长极、发力都市圈、形成新引擎的热潮。今年上半年，我市统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，狠抓各项政策举措落实落地，经济运行稳步向好，实现了“出谷转正稳增稳升”的预期目标。上半年全市地区生产总值同比增长0.5%，分别高于全国、全省2.1个和0.8个百分点，增速居全省第1位，成绩来之不易。洛阳的巨大变化有目共睹，能有今天这样的大好局面，靠的是以习近平同志为核心的党中央为我们领航导向，靠的是我们始终紧跟、不折不扣贯彻落实总书记重要指示和中央部署要求，确保习近平治国理政新理念新思想新战略在河洛大地政令畅通、落地生根、开花结果，形成生动实践。(李国强 作者为中共洛阳市委宣传部副部长)