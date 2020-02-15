王军：从新疆交流来洛任职 全身心投入国防建设

眼下，2020年征兵工作正在进行。2日上午，记者在伊川县人民武装部看到，政委王军正忙着组织征兵的体检工作。

眼下，2020年征兵工作正在进行。2日上午，记者在伊川县人民武装部看到，政委王军正忙着组织征兵的体检工作。

“伊川是我市的人口大县，征兵任务比较重。”王军告诉记者，值得自豪的是，这些年，经过精心组织，该县的征兵工作最终都高质量完成，连续几年实现“零退兵”。

“我是新疆人，两年前被交流到洛阳工作。”王军说，他1976年出生，1993年12月入伍，在新疆阿克苏陆军某部服役，1997年5月入党。

作为战士的王军是优秀的，1996年6月他考入原乌鲁木齐陆军学院，学习两年，并荣立三等功。后来，他被分配到乌鲁木齐警备区机关工作。

2017年12月，王军接到命令，从新疆提职交流到内地，担任伊川县人民武装部政委。

“此前我没来过洛阳，接到命令时，心里很忐忑。”王军说，他在新疆服役24年，到洛阳工作，新的工作和生活环境，对他来说是考验。

在王军的动员下，他的妻子辞去了阿克苏一家银行的工作，带着孩子从新疆来到洛阳。

“最受折腾的是孩子，从小学到初中，换了3个地方，好在孩子的性格比较外向，适应能力较强。”王军说，他把孩子当作自己的老师，把驻地当故乡，为伊川的国防动员工作尽职尽责。

目前，王军负责的民兵整组、征兵、国防教育和脱贫攻坚等工作，均取得优异成绩。

2019年5月31日，全市民兵组织整顿示范观摩推进会在伊川县召开，伊川县民兵展示了综合应急连拉动点验、装备器材配备、训练课目示范展示、应急连集合点验，出色表现受到领导表扬。2019年6月，伊川县民兵整组与训练受到央视关注，央视七套对该县民兵训练工作进行了报道。

在伊川县人民武装部政治工作科干事王伟新眼中，王军政委抓工作思路很清晰，考虑问题比较细，高标准，严要求。

“王军政委重视对三等功以上战士的表彰工作，凡荣立三等功以上的战士，我们都要送立功喜报到其家里，为战士及其家属披红挂彩，增强他们的荣誉感。”王伟新说，战士及其家属的荣誉感增强了，会带动更多优秀青年踊跃参军。

在脱贫攻坚工作上，王军带领伊川县人武部也取得了较好的成绩。根据安排，伊川县人武部联系分包伊川县半坡镇，2014年至2016年对口帮扶该镇段庄村，2016年段庄村脱贫后，调整联系分包孙村。

“我们发挥军队优势，为孙村建家风家训馆、八路军豫西抗日先遣支队伊川独立团纪念馆，让红色基因的传承有了载体，让优良传统代代相传。”王军说，通过党建、产业、医疗、教育和文化扶贫，2018年12月，孙村退出贫困村序列。

在伊川工作生活近3年，王军和家人喜欢上了洛阳。“洛阳的历史文化底蕴深厚，城市开放，群众热情，发展潜力很大。”王军说，他将继续做好各项工作，为洛阳国防建设贡献力量。（洛阳日报记者 余子愚）