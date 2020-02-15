应天门立交维修加固工程于今日结束 记者打探工程亮点

应天门立交(原九都路定鼎路立交)建成于1996年，如今已经24岁了。它是我市第一座大型互通蝶形立交，是连接九都路与定鼎路的重要枢纽，从该立交桥向南过洛阳桥直达洛龙区。

桥下可保障车辆有序通行

应天门立交(原九都路定鼎路立交)建成于1996年，如今已经24岁了。它是我市第一座大型互通蝶形立交，是连接九都路与定鼎路的重要枢纽，从该立交桥向南过洛阳桥直达洛龙区。

近日，该立交桥的维修加固工程引来市民关注。

立交桥被顶起施工，桥上车辆正常通行

昨日，记者在该立交桥下看到，相关施工挡板已陆续拆除，立交匝道旁的限高架已安装完毕。施工人员说，施工单位于今日撤场，该立交桥的维修加固工程已结束。最引路人注意的是，该立交桥箱梁底部新增大量的网状钢板。在此前施工中，不少市民从桥下经过时还看到，施工人员利用重型千斤顶将立交桥匝道缓缓顶起，将桥墩和桥梁之间的支座取出，随后再更换新的支座。

“此次施工并未影响桥上车辆通行，该立交桥车流量大，对周边区域通行保障起着重要作用。在施工期间，常有市民路过询问工程进度，有些人还会问‘桥好好的为啥要修’。”河南省安装集团应天门立交维修加固工程负责人许晓威说，对于普通市民来说，这座桥看起来并无大碍，但从专业角度来看，它已经“伤痕累累”。

“过去，不少人骑车从立交桥下往洛阳桥方向行进时会看到，匝道上挂有‘限高2.5米’的标示牌，尽管标示明显，但仍有小货车、房车司机不注意，发生车辆被卡的情况。”许晓威举例介绍，该立交桥多处匝道箱梁底已出现大量刮擦痕迹，造成混凝土破损、钢筋裸露，非常影响桥梁结构的耐久性。

排查隐患，细如发丝的“外伤”也不放过

记者从施工单位了解到，与显而易见的问题相比，该立交桥此前面临最重要的问题是“内伤”。

许晓威说，按照相关设计规范，城市区桥梁每隔几年就要接受一次检修，以评估其运营安全。检测单位对该立交桥进行检查和检测时发现，桥梁底部出现了多处“外伤”——裂缝，这些裂缝只有头发丝粗细，但也都一一被排查出来。

“桥体的箱梁一旦出现裂缝，里面的钢筋就会被渗入的雨水腐蚀，这直接威胁到桥梁安全。”许晓威说。此外，桥梁与桥墩之间的盆式橡胶支座也出现严重锈蚀、橡胶密封圈老化的情况，无法有效为桥梁起到减震作用。

“这些问题如果不及时解决，会对行车的舒适度和交通安全造成影响，桥梁整体‘伤情’也会进一步恶化。”许晓威说，相关单位在检查过程中还发现，该立交桥由西向北(九都路转定鼎路)的匝道箱梁出现向南爬移的趋势，“受气温影响，匝道箱梁会出现一定热胀冷缩，但检测发现，该处匝道回缩不明显，导致匝道箱梁出现偏移，匝道箱梁南侧已与立交桥由南向东(洛阳桥转九都路)的匝道箱梁护栏挨在一起。”

综合上述情况，应天门立交不得不进行第一次大规模的维修加固。

为立交桥“穿上”“钢甲外衣”，增强承载能力

记者了解到，应天门立交此次面临的“手术”，主要从三部分入手：一是为桥体箱梁底部的裂缝灌注结构胶封闭裂缝，并在梁底增设钢板进行加固；二是在箱梁两翼缘底(护栏下方位置)，张拉预应力碳纤维板进行加固；三是对箱梁进行顶升，更换桥墩与箱梁之间的支座。此外，对出现爬移的匝道，用重型千斤顶顶起匝道箱梁，把原有的圆柱桥墩挪走，更换为薄壁式的矩形截面桥墩，限制梁体侧向爬移。

“总体来说，这次对桥梁现存‘病害’提出针对性的维修加固措施，以改善结构的耐久性和承载能力。”许晓威说。

据了解，7月28日至7月30日晚间，在第三方公司安排的“桥梁动、静载实验”中，应天门立交顺利通过验收环节。今日，此次维修加固工程结束。对于此次维修，仍有网友好奇——“桥梁底部粘贴钢板，是如何为桥梁起到加固作用的？”

“为桥梁底部粘贴钢板，并非简单粘上去，而是一项技术性强、要求高、行之有效的桥梁加固补强方法。将钢板粘贴在桥梁底部钢筋混凝土结构物的受拉区域薄弱部位，使之与桥梁形成整体，限制裂缝发展，改善钢筋及混凝土的应力状态，增强桥梁的承载能力，这是目前建筑行业桥梁加固的一种新技术，就像给它穿了‘钢甲外衣’。”许晓威说，为桥梁粘贴钢板施工工艺大致为，处理桥梁底面，钻孔植埋螺杆，对粘贴钢板进行打孔并对其表面粗糙进行处理，将钢板安装在梁底，对钢板封边后向内缝隙处灌注高强度结构胶，最终达到为桥梁加固补强的目的。(记者 王博东 通讯员 胡惠娟/文 记者 张怡熙/图)