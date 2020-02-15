洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳：绿色为底 推动县域经济高质量发展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-08-07 08:32

　　绿色，是县域经济高质量发展的最亮底色。近年，我市牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，把绿色发展贯穿农业农村工作始终，着力推进农业绿色发展，着力改善农村人居环境，着力守住生态保护红线。我市《关于推进县域经济高质量发展的实施意见》提出，加强生态保护，推行绿色生产生活方式，推动县域经济高质量发展。

　　乡村添绿展新颜

　　远山、绿树、花田、溪水……置身栾川县石庙镇观星村，白墙黛瓦，山清水秀，令人倍感清爽。村内村外不见垃圾，房前屋后见缝插绿。这两年，观星村持续开展村庄绿化，垃圾堆、边角地、荒山沟成了绿化带、小游园，乡村旅游产业顺势迈开了步子。

　　近年，我市大力推进村庄绿化，按照“一村万树、见缝插绿(竹)”“一村一果，一村一花”的原则，将村庄绿化美化与改善人居环境、发展生态产业等相结合，重点实施村旁、路旁、水旁、宅旁“四旁”绿化，建设“村内有绿地、路渠有林荫、院内有花果、四旁有瓜果”的美丽乡村。

　　生态环境好了，发展特色产业就有了坚实基础。在村庄绿化过程中，各县(市)还突出特色，坚持国土绿化与脱贫攻坚、产业发展相结合，坚持造绿、造景、造富、造福相统一，大力发展特色林果、花卉苗木、生态旅游等产业，让农民在绿水青山中获得金山银山。

　　绿色在铺展，碧水也在延伸。我市以全面推进河长制、湖长制为契机，有序推进农村水生态治理，大力实施“四河同治、三渠联动”，加快实现乡村主要河湖渠塘水质改善，着力营造水清岸绿的生态环境，让蜿蜒在乡村的河流成为描摹秀美田园风光的“灵动之笔”。

　　绿色兴农增效益

　　洛宁县上戈镇是苹果的传统优势产区。过去，村民凭的是经验积累和精耕细作。当下，该镇的现代果业示范园告别了过去粗放的生产方式，通过水肥一体、绿色防控的绿色高效栽培模式，不仅实现了节水、节肥、节药，果品质量更佳，经济效益也更好。

　　上戈苹果的“种植革命”，是我市绿色兴农的一个缩影。在河洛山乡，传统农业走的是“资源—产品—废弃物”的线性模式，畜禽粪污、化肥农药超标、农作物秸秆等废弃物随意处置，极易造成农业面源污染。

　　近年，我市大力推进农业绿色发展，强化资源保护和节约利用，实施化肥、农药减量增效行动，推进农业清洁生产和秸秆综合利用，加大土壤修复力度，守护耕地质量，全力保障人民群众“舌尖上的安全”。

　　随着农业技术的推广，新型农业经营主体和广大农户在生产过程中，更加注重绿色发展，积极推进化肥农药使用“减量化”，加快推进农业绿色生产，田园里奏响了绿色高效的交响曲。

　　开创绿色发展新局面

　　《关于推进县域经济高质量发展的实施意见》提出，我市将加强生态保护，推行绿色生产生活方式，开创绿色发展新局面，助推县域经济高质量发展。

　　加强生态保护。编制实施黄河流域生态保护规划，打造黄河流域生态保护示范区。加快建设全省沿黄生态廊道孟津示范段等项目。到2025年，实现荒山荒地及主要通道沿线绿化全覆盖，打造栾川、洛宁、嵩县等一批国家生态文明建设示范县。

　　强化污染治理。实施蓝天行动，到2025年，洛宁、汝阳、嵩县、栾川四县争取达到并保持空气质量二级标准，其余县(市)空气质量明显改善。实施碧水行动，严格落实“河长制”，深化“四河同治、三渠联动”治理成效，到2025年，伊河、洛河、瀍河、涧河水体达到或优于三类标准，县级以上城市集中式饮用水水源地取水水质达标率100%。

　　推行绿色生产生活方式。加快建设偃师、伊川、新安、宜阳静脉产业园。培育一批省级能效水效“领跑者”标杆企业。鼓励种养结合等农业循环发展模式。实施有利于县域绿色发展和生态保护的价格、财政、投资和土地政策，建立生态补偿和环境质量改善挂钩机制，落实重点生态功能区转移支付制度。（记者 戚帅华）
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·误服奶奶的药 两岁孙子突然手脚震颤……
  • ·76岁的她腿肿出裂纹 81岁的他脚肿穿不上鞋
  • ·嘴里也会长结石？没错，他一吃饭就腮帮子疼
    		•
    半日时光 闲游宜阳
    半日时光 闲游宜阳
    半日时光 闲游宜阳
        在宜阳县城东12公里处，也有一处石窟——虎头寺石窟。据传说，北魏时期在开凿龙门石窟前，工匠们要先在虎头...
  • ·夏天开车 注意这些细节
  • ·湿地、农庄、博物馆……在熟悉的城 觅新鲜的景
  • ·新安县孙都村：古建筑多 村里的故事更多
    		•
    		 
    新闻排行
  • 官宣！洛阳地铁1号线计划于2021年1月...
  • 李亚主持召开洛阳市副中心城市建设工...
  • 祝贺！洛阳今年首批高考录取通知书来了
  • 应天门立交维修加固工程于今日结束 记...
  • “洛阳造”航天用铜合金材料 助力北...
  • 紧急通知：刚刚，洛阳连发两条预警
  • 鸡蛋价格进入“4元时代” 最高价或9月...
  • 孟津县石碑凹村：开展综合整治 打造...
  • 洛阳市区商场超市药店等年底开始禁用...
  • 省教育厅出台意见助推我市教育高质量...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 8月5日
  • · 瀍河区第一幼儿园何时招生？暂未确定
    • 精彩图片
    看完《隐秘的角落》，...
    孟津退伍军人郭虎森引...
    孟津县石碑凹村：开展...
    洛龙区五郎庙村：立秋...
    精彩热帖

    “亭亭玉立”

    花前月下

    谷水赶会

    雨后洛阳美如画
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605