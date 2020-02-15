洛阳：绿色为底 推动县域经济高质量发展

绿色，是县域经济高质量发展的最亮底色。近年，我市牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，把绿色发展贯穿农业农村工作始终，着力推进农业绿色发展，着力改善农村人居环境，着力守住生态保护红线。我市《关于推进县域经济高质量发展的实施意见》提出，加强生态保护，推行绿色生产生活方式，推动县域经济高质量发展。

绿色，是县域经济高质量发展的最亮底色。近年，我市牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，把绿色发展贯穿农业农村工作始终，着力推进农业绿色发展，着力改善农村人居环境，着力守住生态保护红线。我市《关于推进县域经济高质量发展的实施意见》提出，加强生态保护，推行绿色生产生活方式，推动县域经济高质量发展。

乡村添绿展新颜

远山、绿树、花田、溪水……置身栾川县石庙镇观星村，白墙黛瓦，山清水秀，令人倍感清爽。村内村外不见垃圾，房前屋后见缝插绿。这两年，观星村持续开展村庄绿化，垃圾堆、边角地、荒山沟成了绿化带、小游园，乡村旅游产业顺势迈开了步子。

近年，我市大力推进村庄绿化，按照“一村万树、见缝插绿(竹)”“一村一果，一村一花”的原则，将村庄绿化美化与改善人居环境、发展生态产业等相结合，重点实施村旁、路旁、水旁、宅旁“四旁”绿化，建设“村内有绿地、路渠有林荫、院内有花果、四旁有瓜果”的美丽乡村。

生态环境好了，发展特色产业就有了坚实基础。在村庄绿化过程中，各县(市)还突出特色，坚持国土绿化与脱贫攻坚、产业发展相结合，坚持造绿、造景、造富、造福相统一，大力发展特色林果、花卉苗木、生态旅游等产业，让农民在绿水青山中获得金山银山。

绿色在铺展，碧水也在延伸。我市以全面推进河长制、湖长制为契机，有序推进农村水生态治理，大力实施“四河同治、三渠联动”，加快实现乡村主要河湖渠塘水质改善，着力营造水清岸绿的生态环境，让蜿蜒在乡村的河流成为描摹秀美田园风光的“灵动之笔”。

绿色兴农增效益

洛宁县上戈镇是苹果的传统优势产区。过去，村民凭的是经验积累和精耕细作。当下，该镇的现代果业示范园告别了过去粗放的生产方式，通过水肥一体、绿色防控的绿色高效栽培模式，不仅实现了节水、节肥、节药，果品质量更佳，经济效益也更好。

上戈苹果的“种植革命”，是我市绿色兴农的一个缩影。在河洛山乡，传统农业走的是“资源—产品—废弃物”的线性模式，畜禽粪污、化肥农药超标、农作物秸秆等废弃物随意处置，极易造成农业面源污染。

近年，我市大力推进农业绿色发展，强化资源保护和节约利用，实施化肥、农药减量增效行动，推进农业清洁生产和秸秆综合利用，加大土壤修复力度，守护耕地质量，全力保障人民群众“舌尖上的安全”。

随着农业技术的推广，新型农业经营主体和广大农户在生产过程中，更加注重绿色发展，积极推进化肥农药使用“减量化”，加快推进农业绿色生产，田园里奏响了绿色高效的交响曲。

开创绿色发展新局面

《关于推进县域经济高质量发展的实施意见》提出，我市将加强生态保护，推行绿色生产生活方式，开创绿色发展新局面，助推县域经济高质量发展。

加强生态保护。编制实施黄河流域生态保护规划，打造黄河流域生态保护示范区。加快建设全省沿黄生态廊道孟津示范段等项目。到2025年，实现荒山荒地及主要通道沿线绿化全覆盖，打造栾川、洛宁、嵩县等一批国家生态文明建设示范县。

强化污染治理。实施蓝天行动，到2025年，洛宁、汝阳、嵩县、栾川四县争取达到并保持空气质量二级标准，其余县(市)空气质量明显改善。实施碧水行动，严格落实“河长制”，深化“四河同治、三渠联动”治理成效，到2025年，伊河、洛河、瀍河、涧河水体达到或优于三类标准，县级以上城市集中式饮用水水源地取水水质达标率100%。

推行绿色生产生活方式。加快建设偃师、伊川、新安、宜阳静脉产业园。培育一批省级能效水效“领跑者”标杆企业。鼓励种养结合等农业循环发展模式。实施有利于县域绿色发展和生态保护的价格、财政、投资和土地政策，建立生态补偿和环境质量改善挂钩机制，落实重点生态功能区转移支付制度。（记者 戚帅华）