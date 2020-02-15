会前小插曲（践四力 写担当）

昨日下午3时许，走进瀍河区委、区政府办公大楼的一间会议室，北京联东投资(集团)有限公司投资总经理黄福瀚开门见山地说。

“我们今天来，除了汇报方案，还有一个重要目的：感谢！”

昨日下午3时许，走进瀍河区委、区政府办公大楼的一间会议室，北京联东投资(集团)有限公司投资总经理黄福瀚开门见山地说。

谢从何来？黄福瀚解释，原因有二。一是感谢瀍河区工作效率高。从双方对接到项目签约，仅用时1个月；从签约到土地摘牌，又用时1个月，创造了联东集团在全国投资项目中最快签约、最快摘牌的纪录。二是感谢瀍河区的用心用情服务。项目快速签约落地的背后，是双方频繁的联系和对接。“无论多晚，只要和区里沟通，他们都会第一时间反馈，排除万难帮助我们协调解决问题。”黄福瀚感慨地说，联东集团在全国47个城市投资了230个园区，像瀍河区这样高效、专业的服务，他们还是第一次遇到，“超乎我们的想象”。

说到这里，黄福瀚将一面“助企惠企务实高效纾困解忧勤政为民”的锦旗送给瀍河区相关负责人，现场响起热烈的掌声。收起锦旗，项目地块规划方案汇报会正式开始。

根据双方协议，联东集团将在瀍河区投资20亿元以上，建设运营中原轨道交通产业园一期项目，重点吸引轨道交通产业及其上下游等相关高新技术产业，形成涵盖轨道交通、智能制造、精密机械、电子信息等的区域高端产业集群。

“有了安心的投资环境，我们将加大项目推进力度，争取尽快开工，尽快竣工，尽快投产……”黄福瀚言语中透着强烈的紧迫感。（记者 孙小蕊 通讯员 王少峰）

记者心得

会前的一个小插曲，反而成了记者笔下最鲜活的新闻。处处留心皆新闻！