考生注意！高招第三次志愿填报将于明日18时结束

昨日，记者从市招生考试中心了解到，今年我市首批大学录取通知书已到！我市24名考入中国人民解放军空军航空大学的学生，今天将陆续领到录取通知书。

昨日，记者从市招生考试中心了解到，今年我市首批大学录取通知书已到！我市24名考入中国人民解放军空军航空大学的学生，今天将陆续领到录取通知书。

我市首批24份录取通知书今日陆续发放

今年，我市14所高中的24名学生通过招飞，考入中国人民解放军空军航空大学，数量位居全国省辖市第二。昨日下午，24份录取通知书寄达市招生考试中心，今天陆续发放。

“军队招飞安排在本科提前批之前录取，是我省最早开始录取的批次。因此，这24份录取通知书是我市首批录取通知书。”市招生考试中心招飞专干郭航行介绍。

在24名学生中，新安一高的李斌斌(理科，高考成绩665分)入围清华大学“双学籍”飞行学员班。他将在清华大学学习3年，在中国人民解放军空军航空大学学习1年，拥有两校“双学籍”。

高招第三次志愿填报，将于明日18时结束

我省2020年高招第三次志愿填报，将于明日18时结束。市招生考试中心普招科科长高冰南提醒考生，最好今天完成志愿填报，明日再次登录系统，检查一下自己填报的志愿是否有遗漏和错误。每年都有考生临近截止时间才填报志愿，结果因网络堵塞等原因填报不上；还有考生再次登录系统时，发现自己志愿没有报上。

有考生咨询：报了司法专科志愿，现在还能报定向直招士官吗？高冰南说：“可以。司法专科志愿填报时间为7月26日至28日，定向直招士官在专科提前批招生，志愿填报时间为8月8日18时前，两者不冲突。”

高招录取明日开始，考生注意电子档案状态

根据省招办安排，我省2020年高招集中录取将于明日开始，历时一个多月。

高冰南提醒，各批次录取安排时间不同，所在批次录取开始后，考生应及时登录“河南省普通高校招生考生服务平台”，查看自己的电子档案状态。

考生电子档案一般有5种状态：①自由可投：考生所报批次还未开始投档，或该批次档案未投出，或投出后又被学校退档。②已投档：省招办已将档案投给相关院校。③退档：院校不录取该考生，向省招办提出退档。对每一个预退档的考生，院校都会注明退档理由。④拟录取：院校对符合录取条件的考生作出拟录取处理并分配相关专业。⑤录取：录取流程完成，考生被院校录取。

“若所填报批次录取结束后，考生电子档案依然显示为‘自由可投’，可关注所在批次征集志愿通知，根据自身情况，及时填报征集志愿。”高冰南建议。

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