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伊川樊店村村民王学道：红薯地里话丰年
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-08-07 08:31

　　盛夏时节，溽暑难耐，又到了“岭上硒薯”成熟的时节。7月30日下午，在一片丘陵上的开阔地里，王学道头戴草帽，足蹬胶鞋，全神贯注地蹲在田里忙活着。烈日炙烤下，成串的汗珠滑过他满是皱纹的额头、脸颊，滴落在脚下松软的沙土地上……

　　“今年又是个丰年！”看着满地的收成，他咧嘴笑着，黝黑的面庞泛着红光，犹如刚挖出的红薯。王学道今年62岁，家住伊川县鸦岭镇樊店村，在当地政府的帮扶指导下，他近两年承包了100亩土地种植“岭上硒薯”。由于自然条件良好，土壤硒含量丰富，当地出产的“岭上硒薯”上市早、甜度高、口感软糯，畅销全国一线城市，市场价每公斤达到10元，如今，当地种植面积超过1万亩，带动众多群众致富。

　　“人勤地不懒。要想红薯种得好，田间管理最重要。”掰去茎叶，拂去泥土，将红薯码成一堆，王学道讲起了自家的“红薯经”。

　　今年4月初，王学道在田里铺设地膜和滴灌管带，将红薯幼苗栽入其中。幼苗最怕“口渴”，他和家人就每天4点起床，查看墒情，及时浇水。到了中期，红薯苗一旦疯长，会导致减产。于是，他们每天给红薯苗打顶、摘芯，喷洒“控长液”，给长势异常的红薯苗“开小灶”，除草、追肥，保证养料供给。

　　就这样，经过4个月的精心呵护，终于迎来了收获的季节。挖红薯也是一项技术活。“咱这红薯，皮薄如纸，一不留神就会‘破相’，影响销售。”拾掇完一垄红薯，王学道又撕开另一垄地膜，推着犁地机稳健地走在田埂上。犁铧徐徐向前，一个个鲜红饱满、身材修长的“岭上硒薯”从土里“跳”出来，甚是惹人喜爱。此时，守在两侧的人戴着棉手套把红薯捡出来，小心擦拭、分装，在地头过磅、装车，运往市场。

　　“前些年，家里种粮食，日子过得紧巴巴的。这两年种红薯，生活大变样！”瞅着日头偏西，王学道长出一口气，乐呵呵地说。到8月底，他今年种的红薯将全部上市，虽受疫情影响，价格略有下降，不过每亩的净收益也能超过4000元，总收入有望超过40万元。他跟儿子合计，打算把旧面包车换成越野车，让生活越过越带劲，路越走越宽。（记者 孟山）

　　采访手记

　　幸福都是奋斗出来的！沾满泥土的裤管、饱经风霜的面庞、发自心底的笑容……虽年过花甲，王学道依然劳作在田间地头，用辛勤的汗水换来美好的生活。他乐观进取的精神深深感染了我们。
[ 责任编辑：马佳佳]
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