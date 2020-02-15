河水上涨3名村民被困 消防队员“飞渡”施救

3日晚，因上游突降大雨，伊河嵩县纸房镇五道沟村段河水上涨得很快，3名村民被困，嵩县消防救援大队消防队员闻讯赶到，采用绳索横渡的方式救被困者。

消防队员准备过河施救

3日晚，因上游突降大雨，伊河嵩县纸房镇五道沟村段河水上涨得很快，3名村民被困，嵩县消防救援大队消防队员闻讯赶到，采用绳索横渡的方式救被困者。

3日19时30分，嵩县消防救援大队接到群众求助后，消防队员李勰及队友到场，只见伊河水呈浊黄色，3名中年男子被困在河西岸。

“河宽15米左右，河水仍在不断上涨。”李勰说，他们商量后决定，先将一根较细的救援绳抛投至河对岸，再将粗绳绑在细绳上，让被困者拉过去，绑在一棵大树上。

绳索架设好后，李勰携带救援绳装备，“飞渡”到达河对岸，为被困的3名男子穿戴救生装备。随后，他们利用绳索横渡的方式，将被困者接回。经过两小时的救援，3名被困者成功脱困。

被救的郭某说，他们是附近村民，下午游到河西岸玩，不料河水突然上涨，他们不敢贸然游回来，也找不到其他出路，只得报警求助。（记者 魏巍 实习生 刘梦格/文 通讯员 万里波/图）