洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

河水上涨3名村民被困 消防队员“飞渡”施救
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-08-07 08:32

消防队员准备过河施救

　　3日晚，因上游突降大雨，伊河嵩县纸房镇五道沟村段河水上涨得很快，3名村民被困，嵩县消防救援大队消防队员闻讯赶到，采用绳索横渡的方式救被困者。

　　3日19时30分，嵩县消防救援大队接到群众求助后，消防队员李勰及队友到场，只见伊河水呈浊黄色，3名中年男子被困在河西岸。

　　“河宽15米左右，河水仍在不断上涨。”李勰说，他们商量后决定，先将一根较细的救援绳抛投至河对岸，再将粗绳绑在细绳上，让被困者拉过去，绑在一棵大树上。

　　绳索架设好后，李勰携带救援绳装备，“飞渡”到达河对岸，为被困的3名男子穿戴救生装备。随后，他们利用绳索横渡的方式，将被困者接回。经过两小时的救援，3名被困者成功脱困。

　　被救的郭某说，他们是附近村民，下午游到河西岸玩，不料河水突然上涨，他们不敢贸然游回来，也找不到其他出路，只得报警求助。（记者 魏巍 实习生 刘梦格/文 通讯员 万里波/图）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·误服奶奶的药 两岁孙子突然手脚震颤……
  • ·76岁的她腿肿出裂纹 81岁的他脚肿穿不上鞋
  • ·嘴里也会长结石？没错，他一吃饭就腮帮子疼
    		•
    半日时光 闲游宜阳
    半日时光 闲游宜阳
    半日时光 闲游宜阳
        在宜阳县城东12公里处，也有一处石窟——虎头寺石窟。据传说，北魏时期在开凿龙门石窟前，工匠们要先在虎头...
  • ·夏天开车 注意这些细节
  • ·湿地、农庄、博物馆……在熟悉的城 觅新鲜的景
  • ·新安县孙都村：古建筑多 村里的故事更多
    		•
    		 
    新闻排行
  • 官宣！洛阳地铁1号线计划于2021年1月...
  • 李亚主持召开洛阳市副中心城市建设工...
  • 祝贺！洛阳今年首批高考录取通知书来了
  • 应天门立交维修加固工程于今日结束 记...
  • “洛阳造”航天用铜合金材料 助力北...
  • 紧急通知：刚刚，洛阳连发两条预警
  • 鸡蛋价格进入“4元时代” 最高价或9月...
  • 孟津县石碑凹村：开展综合整治 打造...
  • 洛阳市区商场超市药店等年底开始禁用...
  • 省教育厅出台意见助推我市教育高质量...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 8月5日
  • · 瀍河区第一幼儿园何时招生？暂未确定
    • 精彩图片
    看完《隐秘的角落》，...
    孟津退伍军人郭虎森引...
    孟津县石碑凹村：开展...
    洛龙区五郎庙村：立秋...
    精彩热帖

    “亭亭玉立”

    花前月下

    谷水赶会

    雨后洛阳美如画
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605