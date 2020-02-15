洛阳市河长制办公室关于市级河长第二季度巡河情况的通报（2020年7月9日）

5月27日，省委常委、市委书记李亚到新安县巡河并督导检查防汛抗旱工作时强调，要深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，统筹抓好黄河主河道与全流域生态治理，厚植黄河流域生态保护和高质量发展生态底色。

5月27日，省委常委、市委书记李亚到新安县巡河并督导检查防汛抗旱工作时强调，要深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，统筹抓好黄河主河道与全流域生态治理，厚植黄河流域生态保护和高质量发展生态底色。 5月27日，省委常委、市委书记李亚到新安县巡河并督导检查防汛抗旱工作时强调，要深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，统筹抓好黄河主河道与全流域生态治理，厚植黄河流域生态保护和高质量发展生态底色。要着力巩固生态建设成果，大力弘扬右玉精神，分类施策、因地制宜，打造色彩斑斓、层次分明的沿黄生态廊道。要把生态廊道建设与发展沟域生态经济、特色农业、乡村旅游、脱贫攻坚等结合起来，努力把绿水青山建得更美，把金山银山做得更大。今年以来，全市各级河长按照河长制工作要求，坚持问题导向，持续提升巡河调研实效。第二季度，9位市级河长共计巡河16次，督导整改问题21个。现将市级河长巡河情况予以通报。