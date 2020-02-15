一窝马蜂在市民家排烟管内安家 消防队员将其连窝端

一市民家中长期未住人，一窝马蜂就在厨房的排烟管内安家。市民用烟熏、拍打等方式驱赶，马蜂就是赖着不走。近日，消防队员穿上防蜂服将马蜂窝摘走。

一市民家中长期未住人，一窝马蜂就在厨房的排烟管内安家。市民用烟熏、拍打等方式驱赶，马蜂就是赖着不走。近日，消防队员穿上防蜂服将马蜂窝摘走。

这套房子属于市民陈先生的哥哥，在洛常路与洛白路交叉口附近的东明小区6楼。记者在市民家中看到，马蜂不时从排烟管内飞进飞出。

“我哥一家在郑州工作生活，逢年过节才回来住几天，平时房子空着。”程先生说，最近，这套房子准备出售，他带中介过来看房，发现厨房地上有几只死马蜂，仔细一瞧，才发现排烟管内有一窝马蜂。他曾尝试使用烟熏、拍打等方式驱赶，但并不奏效。

在记者建议下，陈先生拨打119求助。

很快，瀍河消防救援大队瀍河二号消防站消防队员袁晨铭、刘同阳等人赶到现场，袁晨铭穿上防蜂服，带着杀虫剂先对飞出的马蜂喷射，而后将排烟管拆掉装进塑料袋，把马蜂连窝端了。最后，用胶布将窗户玻璃上的排烟管口堵住，以免再有马蜂飞入。(记者 魏巍 实习生 刘梦格)