洛阳打造先进制造业集群 加速推进副中心城市建设

先进制造业集群，是延续制造业发展优势、开拓产业发展新空间、推动产业迈向全球价值链中高端的必然选择。进入“十三五”以来，我市着力实施制造业“五大攻坚行动”，推动六大产业园建设全面提速，不断聚焦重点行业，打造先进制造业集群，加速推进副中心城市建设。

洛阳地铁1号线首列车下线交接

先进制造业集群，是延续制造业发展优势、开拓产业发展新空间、推动产业迈向全球价值链中高端的必然选择。

进入“十三五”以来，我市着力实施制造业“五大攻坚行动”，推动六大产业园建设全面提速，不断聚焦重点行业，打造先进制造业集群，加速推进副中心城市建设。

“单丝不成线，独木不成林。”市委十一届十三次全会审议通过的《关于以开放为引领加快建设中原城市群副中心城市的行动方案》明确提出，到2025年，我市将建成规模超万亿的先进制造业基地！

国内首台5G+氢燃料电动拖拉机“洛阳造”

重点突破

持续推动产业集群壮大

作为格力最新研发产品，在国内智能化程度最高的专业空调生产项目中，一款款“洛阳造”格力空调顺利下线，为我市构筑全国先进制造业基地写下浓墨重彩的一笔；

能快速加氢充电，可远程智慧控制，在国家农机装备创新中心外，国内首台5G+氢燃料无人驾驶电动拖拉机ET504-H进退自如，颠覆了人们对传统拖拉机的印象……

今年以来，面对各种市场挑战，我市制造业逆市上扬。上半年全市生产总值2370亿元，增速高于全国2.1个百分点，居全省第一，制造业对规模以上工业增长的贡献率达到203.8%！

“通过重点企业发挥龙头效应，不断推动重点产业集群壮大，是实现这一成果的重要途径。”市工信局相关负责人表示。

近年，我市紧紧围绕“565”现代产业体系实施精准招商，突出招大引强——扭住龙头企业“一个点”、连缀产业链上“一条线”、激活产业集群“一大片”：

格力电器来了，其空调项目、冰洗项目、机器人项目相继落地，将进一步提升我市装备制造业整体水平和产业核心竞争力；

“新洛玻”来了，将在我市建设一个总部基地、一个研发中心及展示中心、三大生产基地，带动洛阳新材料产业实现新突破；

中国移动洛阳中部云谷项目来了，将加快集聚和形成大数据产业集群，促进我市数字经济高质量发展……

进入“十三五”以来，我市立足地方实际和特色优势，加快构建现代产业体系，目前已形成先进装备制造、特色新材料、机器人及智能装备3个千亿级产业集群，百亿级制造业企业达到8家，为打造全国先进制造业基地奠定坚实基础。

洛阳罗德普蓝旋翼机科技有限公司自主研发生产的自转旋翼机

形成合力

在加快“量的积累”基础上 加速“质的提高”

中国一拖打造国内“最安静”拖拉机，洛阳轴承助力我国首次火星探测任务，中信重工建成我国首座特种机器人智能工厂……在洛阳，无论是装备制造、有色金属还是电子信息等先进制造领域，始终不缺乏“单项冠军”。

面对“单项冠军”如何进行全面提升的“时代之问”，我市给出的首个答案是“集群发展”。

有自我奋斗的蓝图绘就——

今年年初出台的《洛阳市推进制造业高质量发展行动方案》提出，下一步我市将聚焦“565”现代产业体系，通过持续放大传统产业改造提升和新兴产业培育壮大“双轮驱动”效应，力争到2025年形成多个千亿级产业集群，在加快“量的积累”基础上加速“质的提高”。

有省级单位的支持鼓励——

省工信厅印发意见提出，将支持洛阳打造具有国际竞争力的装备制造产业集群，打造国内领先的智能农机、矿山装备、轨道交通装备、盾构装备、轴承及基础件等先进制造业产业集群，培育技术先进、链条完整、竞争力强的机器人及智能装备、新能源汽车等新兴产业集群。

今天的投资结构是明天的产业结构。今年以来，大项目、好项目在洛相继落地，一个个产业集群也随之颇具规模。上半年我市441个重点项目完成投资279.6亿元，中原轨道交通产业园一期等169个项目开工建设，华荣生物制造育成中心等69个项目竣工投产；与中国长城公司达成初步合作意向，在洛建设服务器生产线和自主安全大数据中心项目……

一项项加快推进、即将诞生的“洛阳制造”“洛阳创造”“洛阳智造”，推动我市产业集群活力四射、蓬勃向前！

洛阳双瑞特装公司研制生产的桥梁支座有着很高的科技含量和经济附加值，被称为“桥梁的关节”

发力七大集群

加速制造业高质量发展

省委省政府加快洛阳副中心城市建设工作推进会提出，洛阳要突出产业特色，建设全国先进制造业基地。落实新定位，市委十一届十三次全会为我市壮大先进制造业集群进一步明晰发展方向。

我市将大力实施制造业高质量发展行动，推动优势主导产业提质增效，培育壮大新兴产业，加快“六大产业园”建设提速提效和产业集聚区“二次创业”，形成更多千亿级产业集群和百亿级特色产业集群，打造规模超万亿的先进制造业基地，具体而言——

打造先进装备制造业集群，我市将强化智能农机、工业机器人、智慧矿山等技术创新，带动配套产业协同发展。

打造特色新材料产业集群，我市将大力发展先进合金材料，打造具有国际影响力的新材料高技术产业基地。

打造高端石化产业集群，我市将以洛阳石化为龙头，加快建设高端石化“一基地四园区”，推动石油化工产业规模化系列化精细化发展。

打造机器人及智能装备产业集群，我市将加快建设机器人及智能装备“一基地两园区”，建设两岸(河南)智能装备产业基地核心区。

打造节能环保产业集群，我市将大力发展高效节能等产业，布局建设环保装备产业园，建设国家工业资源综合利用基地。

打造新能源产业集群，我市将巩固提升多晶硅、硅片、电池等产品优势，提高风电轴承、叶片、生物质能发电等技术水平，加快银隆新能源产业园建设，推进核电装备技术创新。

打造生物医药产业集群，我市将培育壮大医药卫材、医疗设备等产业，增强上下游配套能力，形成特色鲜明、竞争力强的生物医药产业集群。

市工信局负责人表示，下一步，我们将继续发力产业升级，做老工业基地迈向新时代的“工业尖兵”，依托实施制造业“五大攻坚行动”，巩固提升先进装备制造、高端石化、特色新材料等优势主导产业集群发展，培育壮大机器人及智能装备、新能源、生物医药、节能环保等新兴产业集群发展，持续推进全国先进制造业基地建设。

优势主导产业是洛阳产业的基石，决定着洛阳发展的速度和质量。随着产业结构持续优化，创新能力持续增强，竞争能力大幅提升，我市将加快壮大产业集群，打造产业“升级版”，持续为洛阳制造业高质量发展赋予新的内涵。（记者 陈曦 通讯员 王亚杰 李航）(本版图片均为资料图片)