洛阳市区商场超市药店等年底开始禁用不可降解塑料袋

昨日上午，记者在西工区一家超市看到，塑料袋被摆放在商品旁边，任顾客随意使用。(如图)有的顾客逛完超市，手里拎着五六个塑料袋，袋内装着面条、番茄、辣椒、豆芽、青菜等。今年年底前，市民逛超市，就不能任性地使用塑料袋了。

编者按

节能减排，利国利民。近日，记者从市发改委获悉，今年全市节能宣传月活动的主题是“绿水青山节能增效”，宣传重点为白色污染治理。今年6月，我省印发《加快白色污染治理促进美丽河南建设行动方案》(简称《行动方案》)，洛阳被列入试点城市。自即日起，本报推出“关注白色污染治理”系列报道，对《行动方案》进行解读，了解减轻白色污染市民该怎么做等。

昨日上午，记者在西工区一家超市看到，塑料袋被摆放在商品旁边，任顾客随意使用。有的顾客逛完超市，手里拎着五六个塑料袋，袋内装着面条、番茄、辣椒、豆芽、青菜等。今年年底前，市民逛超市，就不能任性地使用塑料袋了。

我市被列入白色污染治理试点城市

“今年6月，我省印发《加快白色污染治理促进美丽河南建设行动方案》，洛阳被列入试点城市。”市发改委资源节约和环境保护科科长王广成告诉记者。

王广成介绍，《行动方案》综合考虑全省实际情况，先期选择基础条件好、具有代表性的郑州、洛阳、濮阳、许昌4个城市开展试点示范工作，积极探索塑料制品禁限管控模式，逐步推广。

根据《行动方案》，今年年底前，我省率先在4个试点城市的城市建成区禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用。

2022年年底前，各省辖市、济源示范区、各省直管县(市)建成区禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用；可循环可降解塑料替代产品初具规模，形成一批可复制可推广的塑料减量和绿色物流模式，塑料废弃物资源化能源化利用比例得到较大提升。

2025年年底前，全省县级以上城市建成区禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用，一次性塑料制品使用量大幅减少，可循环可降解的替代产品得到广泛应用，塑料污染得到有效控制。

到今年年底，市区超市等禁用不可降解塑料袋

“加快白色污染治理，首先需要倡导消费者减少使用塑料袋。”王广成说，《行动方案》鼓励大型超市、商场等采取积分有奖兑换等方式，加快推广使用环保布袋、纸袋等非塑料制品，鼓励消费者自带购物袋。

《行动方案》还推行塑料袋有偿使用制，引导集贸市场等市场主体采取集中购销等模式规范塑料袋购销体系，逐步取消市场内个体商户向消费者无偿提供塑料袋行为。

到今年年底，洛阳等4个试点市城市建成区商场、超市、药店、书店等场所及餐饮打包外卖服务和各类展会活动禁止提供、使用不可降解塑料袋；集贸市场规范和限制使用不可降解塑料袋，全面提供可降解购物袋、纸袋、布袋等产品。

到2022年年底，实施范围扩大至全部省辖市、济源示范区城市建成区和县城建成区。到2025年年底，上述区域的集贸市场禁止使用不可降解塑料袋。

“绿色生活，从我做起，希望市民朋友积极参与，从自身做起，为白色污染治理贡献力量。”王广成说，目前，我市正在制订相关实施方案，有效治理白色污染，提升我市城乡生态文明水平。

“关注白色污染治理”，期待您的参与！亲爱的读者，如果您对白色污染治理有好的意见和建议，或者您有制作环保布袋、纸袋的经验，请拨打电话15194553610与本报记者联系。(记者 余子愚 文/图)