洛阳多举措激发市场主体活力 推动民营经济发展迈上新台阶

“首席服务官”为企业提供精准帮扶、3年内培训20名以上行业龙头型领军企业家……7月31日，我市召开全市民营经济“两个健康”提升行动暨“一联三帮”保企稳业专项行动现场动员会，同时印发《洛阳市民营经济“两个健康”提升行动实施方案》(以下简称《方案》)。根据《方案》，我市将通过实施民营企业对标提升行动等举措，更好地激发市场主体活力，推动我市民营经济发展迈上新台阶。

“首席服务官”为企业提供精准帮扶、3年内培训20名以上行业龙头型领军企业家……7月31日，我市召开全市民营经济“两个健康”提升行动暨“一联三帮”保企稳业专项行动现场动员会，同时印发《洛阳市民营经济“两个健康”提升行动实施方案》(以下简称《方案》)。根据《方案》，我市将通过实施民营企业对标提升行动等举措，更好地激发市场主体活力，推动我市民营经济发展迈上新台阶。

市场主体是经济的力量载体，保市场主体就是保社会生产力。《方案》指出，在疫情防控常态化背景下，我市实施民营经济“两个健康”提升行动，就是组织动员党政干部下沉一线，采取有力举措，支持引导广大民营企业在直面困难中化危为机，在转型升级中提质增效，努力为县域经济高质量发展提供更有力的支撑，为加快洛阳副中心城市建设作出更大贡献。

促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长，既是重大经济问题也是重大政治问题。根据《方案》要求，我市将加快推进民营经济“两个健康”提升行动，以县为基本单元，计划用3年左右时间，通过一系列举措，推动实现民营经济规模质量效益、企业家素质、营商环境、亲清政商关系四个“明显提升”。

我市经济要实现高质量发展，就离不开企业的高质量发展。针对我市民营企业龙头企业数量偏少的现状，我市将组织民营企业开展对标提升行动，从全市制造业骨干企业、服务业重点企业、农业产业化龙头企业、高新技术企业、科技型中小企业等5类企业中，筛选30家作为对标提升试点企业，通过“寻标、对标、改善、提升”，从现代化管理制度、产业转型升级、人才队伍打造、企业文化等方面，全面提升民营企业规范化、科学化管理水平。

培养一支优秀的民营企业家队伍，是推动民营经济健康发展的保证。我市将实施河洛民营企业家“222”培训计划，从2020年开始，3年内培训20名以上行业龙头型领军企业家、200名以上创新引领型骨干企业家、2000名以上潜力发展型成长企业家，着力造就一支素质优良、结构合理、示范引领作用突出的优秀民营企业家队伍。

为有效回应企业诉求，我市将积极搭建民营企业诉求响应智慧平台，进一步完善政策咨询、意见建议、法律维权、困难求助、举报投诉等功能模块，与省级平台无缝对接、互联互通，实现民营企业诉求分类分级、上下贯通、应办尽办。

此外，在建立服务民营企业常态化工作机制、落实党政领导干部联系民营企业和商会制度、推广首席服务官制度等方面，《方案》也对具体举措、责任单位、时间节点等内容进行了明确。下一步，我市将深入开展“联企入企惠企助企”活动，落实好“首席服务官”制度，切实让“首席服务官”当好惠企政策宣传员、企业发展服务员、民企党建指导员，为民营企业提供精准优质服务。(记者 王子君 通讯员 李琳 张凯)