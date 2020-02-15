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重在“谋”与“干” ——五论在危机中育新机、于变局中开新局
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-08-07 08:20

　　审议民营经济“两个健康”提升行动实施方案，发布加快5G发展深化应用引领行动计划，出台河洛英才计划(2020—2025年)……连日来，我市着眼于积势蓄势谋势，以一系列扎实举措掀起贯彻落实市委全会精神新热潮，为“育新机、开新局”积蓄更大能量。

　　逆风中破浪前行，最根本的还是办好我们自己的事情。当百年未有之大变局叠加百年一遇之大疫情，我们遇到的很多问题是中长期的，必须坚持问题导向与目标导向，更加注重“谋”与“干”。对洛阳而言，完成今年目标任务是当下的内在要求，推进转型发展高质量发展是通往未来的必由之路，落实发展新定位是统揽全局的实际行动。这些目标紧密联系、相互贯通，涉及短期、中期、长期，将“谋在长远”和“干在实处”结合起来，既干好手中的活、又把准未来的势，才能在危机中育新机、于变局中开新局。

　　善谋才能善为，善做方得善成。今年以来，我们以“谋”为要、以“干”为先，从研究出台支持实体经济发展20条等一揽子政策，到深入开展“联企入企惠企助企”活动，再到克服“三种心态”、强化“三种精神”激励担当作为，推动全市经济增速“出谷转正”。这几年，我们把“谋势”与“干事”结合起来，从提出“9+2”工作布局，到推进“六个转型”，再到实施“五提”行动，各项工作越抓越精准、越抓越具体、越抓越有效，洛阳综合实力不断取得新突破。

　　说到底，“谋”是后劲、是新优势，“干”是本色、是真功夫！

　　面对当前不确定性不稳定性增大的发展环境，党中央明确提出：“必须加强前瞻性思考、全局性谋划、战略性布局、整体性推进。”一切立足于实、立足于做、立足于效，我们要加强对重大规划、重大问题、重点项目的研究谋划，着力积势蓄势谋势，始终保持积极进取的精神状态和脚踏实地的工作作风，实干为本、奋力前行，以责任担当之勇、破解难题之智，确保将各项部署要求落到实处，着力推动洛阳发展迈入新境界。

　　干在实处永无止境，走在前列要谋新篇。在“谋”中应变局、开新局，在“干”中下真功、求实效，推动洛阳发展闯出一片新天地，我们方能不负时代的“馈赠”、历史的“青睐”。(洛 平)
[ 责任编辑：崔利利]
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