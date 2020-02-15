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老鼠钻进车里愁坏车主 资深汽车维修维修师傅支招
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-08-07 08:20

　　昨日，市民郭先生看着爱车愁坏了。他的车在小区地下车库停放，开车时发现车里钻进老鼠，后备厢的鹌鹑蛋被吃、饮料瓶被咬破而漏水，更可气的是车内线路也被咬断。有没有好的办法避免此类事情发生？昨日，记者邀请具有多年汽车维修经验的维修师傅教您如何防患于未然。

　　准备开车出门，意外发现车内有老鼠

　　郭先生家住涧西区浅井南路中富锦园小区，他的车停在小区地下停车场，最近一段时间他很少开车。3日，他准备去给车年审，刚坐进车就发现内饰上有不少老鼠脚印和老鼠屎，这才意识到车里进了老鼠。

　　郭先生检查发现，车内一条线路被老鼠咬断，在后备厢里放着的十几袋鹌鹑蛋，有的被吃掉，有的只被咬开了包装袋。此外，后备厢里的饮料瓶、装警示三角锥的塑料盒与保险单等物也不同程度受损。“车还能启动，但我不敢开车上路。”郭先生说。

　　6日上午，记者来到郭先生所住小区，被咬断的线路位于车内脚刹附近，在风挡玻璃与发动机等处均有老鼠脚印，后备厢里的饮料瓶尚未处理。郭先生说，现在刹车灯不能亮了，他怀疑老鼠还躲在车里。

　　车里放甜点等零食，容易招老鼠

　　老鼠是如何钻进车里的呢？具有14年汽车维修经验的段俊峰说，其实汽车前轮的挡泥板、底盘翼子板附近均有缝隙，老鼠、蛇等小动物可钻入，它们顺着缝隙进到发动机舱，再通过空调送风口钻进车里。

　　“这种事情时有发生。”段俊峰说，前段时间，武汉一名路虎车车主感觉车内有异响，但又查不出问题出在哪儿，无奈开到维修店检修，维修工人拆掉副驾驶位置的手套箱时脸变了色，原来一条一米多长的蛇钻进去被困，异响正是这条蛇产生的。

　　段俊峰说，如果车里放有蛋糕等香味较浓的零食，老鼠会禁不住诱惑钻进车里，进去后很难出来，有时甚至直接被卡在空调送风口。之前就有司机打开空调后不久，闻到车里弥漫着一股臭味儿，结果发现老鼠被卡在送风口死亡。

　　保持车内干净整洁，还可安装防鼠网

　　“车里的线路被咬断，有些容易发现，比如大灯不亮了，有些却不易发现。”段俊峰说，如果老鼠咬坏油管等关键部位，汽车就有自燃、刹车失灵等风险，后果不堪设想，虽然是小概率事件，不过应当引起广大司机重视。

　　段俊峰建议：“司机停车后应当确保车门、车窗关闭，避免老鼠钻空子，同时保持车内环境干净整洁，尽量别在车里放饼干、薯条等零食。”他说，其实这些零食很容易招致老鼠等一些小动物，吃过之后记得清理，尽量不要留在车上。此外，老鼠通过汽车发动机舱钻入，再由空调送风口进到车内，因此可以在网上购买符合车辆型号的防鼠网，安装在送风口处。（记者 魏巍 实习生 刘梦格）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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