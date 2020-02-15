省教育厅出台意见助推我市教育高质量发展 为洛阳副中心城市建设提供智力支撑

记者从市教育局获悉，《河南省教育厅关于支持洛阳教育高质量发展促进中原城市群洛阳副中心城市建设的意见》(简称《意见》)近日出台。《意见》指出，将从提高基础教育水平、加快发展现代职业教育、支持高等教育内涵式发展等方面入手，推动洛阳教育高质量发展，为洛阳副中心城市建设提供强有力的人才保障、智力支撑和文化引领。

记者从市教育局获悉，《河南省教育厅关于支持洛阳教育高质量发展促进中原城市群洛阳副中心城市建设的意见》(简称《意见》)近日出台。《意见》指出，将从提高基础教育水平、加快发展现代职业教育、支持高等教育内涵式发展等方面入手，推动洛阳教育高质量发展，为洛阳副中心城市建设提供强有力的人才保障、智力支撑和文化引领。

支持洛阳提高基础教育水平

《意见》明确，将从提升学前教育、义务教育、普通高中教育等方面入手，不断提升我市基础教育水平。

在义务教育均衡优质发展方面。加大对洛阳市薄弱学校建设支持力度，积极帮助改善办学条件。指导洛阳市加快消除城镇义务教育大班额，逐步降低班额标准。支持洛阳市深化教育教学重点领域改革，积极探索办学体制改革，促进优质义务教育资源扩面提升。

在推进普通高中育人方式改革方面。对洛阳市普通高中多样化发展省级示范校建设、省级示范性教学创新基地学校创建、普通高中省级示范学科开发、普通高中育人方式改革课题研究给予指导支持。

在教师队伍建设方面。按照“有编即补”的原则，在特岗教师招聘、全科教师和地方公费师范生培养方面给予倾斜；在国培、省培等教师培训项目中给予支持，促进洛阳市中小学教师队伍整体素质的提升。支持省教育厅直属中小学与洛阳市中小学结对帮扶，选派洛阳市中小学骨干教师、校长到省教育厅直属中小学挂职学习。

支持洛阳加快发展现代职业教育

随着我市副中心城市建设步伐的逐渐加快，各行各业对技术技能人才的需求越发紧迫，职业教育的重要地位和作用也越发凸显。《意见》明确，将从师资队伍、院校建设等方面支持洛阳职业教育改革发展。

支持洛阳市在职业教育领域先试先行。按照“政府牵头、省市共建、企业参与、学校承办”的原则，在职业教育产教融合校企合作、中高职人才贯通培养、“双师型”教师队伍建设、助力脱贫攻坚等方面，支持其先行先试。

支持职业教育高质量发展。在省级高水平中高等职业学校和专业(群)建设、职业教育实训基地建设、现代职业教育质量提升计划、职业教育集团建设等重大项目中予以倾斜支持。

支持洛阳高等教育内涵式发展

加快建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎，离不开高校的人才支撑和创新活力。为此，《意见》将支持洛阳高等教育内涵式发展列为重要内容。

支持建设洛阳大学城。将建设洛阳大学城纳入全省“十四五”高校布局规划；支持洛阳市引进国内外高水平大学建设研究院或校区；积极推荐并支持在洛阳市举办符合先进制造产业发展的高等学校。

支持河南科技大学争创一流大学，纳入河南省支持创建一流大学整体布局；支持驻洛高校扩大研究生培养规模；支持河南中医药大学平乐正骨实习实训基地建设；支持河南林业职业学院迁建并适时更名为河南生态工程职业学院，扩大办学规模。

支持洛阳市加快和扩大教育对外开放。在管理人员、骨干教师出国研修留学和国际交流等方面给予支持；对驻洛高校实施中外合作办学、境外办学等国际合作项目给予指导。(记者 孟山 通讯员 王三河)