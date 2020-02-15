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洛阳今天阴天有大雨部分地区暴雨 气温22℃到26℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-08-07 08:20

　　今天，我们迎来二十四节气中的第13个节气——立秋。关于立秋，有谚语这么说：“早立秋，凉飕飕；晚立秋，热死牛。”区分“早立秋”和“晚立秋”有两种说法：一种是以立秋当天的农历日期确定早晚，农历六月为早，七月为晚；另一种是以立秋的具体时间来区分，上午为早，下午为晚。今年应该算是“早立秋”，看看未来两天的天气情况，雨水相伴，确实凉飕飕的。

　　立秋并不代表酷热天气就此结束，所谓“热在三伏”，眼下正处在中伏阶段，接下来还有末伏，这意味着酷暑仍在，真正感受到初秋的凉爽，要等到白露之后了。换句话说，立秋和气象学意义上的入秋关联并不大。在气象学意义上，入秋的标准是，当地连续5天的平均气温在22℃以下。就目前来看，洛阳离气象学意义上的秋天还有点远。

　　大家常说立秋要“贴秋膘”，不过现在人们的健康意识增强，很多人不愿意大鱼大肉地“贴秋膘”，反而希望瘦些好。

　　今天立秋，我市天气如何呢？根据最新的气象资料分析，短期内受高空低槽和切变线的共同影响，预计今天白天我市阴天有大雨，部分地区暴雨，局地大暴雨并伴有短时强降水等强对流天气，偏北风3级左右，气温22℃到26℃。今天夜里阴天有小到中雨，南部有大雨，局地暴雨。明天白天阵雨转多云，偏北风2级到3级，气温22℃到29℃。（记者 牛鹏远 通讯员 禹东晖 实习生 行雯睿）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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