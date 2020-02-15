紧急通知：刚刚，洛阳连发两条预警

刚才，记者从洛阳市气象局获悉，今天22时、22时15分，洛阳连续发布两条天气预警信号。 刚才，记者从洛阳市气象局获悉，今天22时、22时15分，洛阳连续发布两条天气预警信号。具体如下： 6日22时00分，洛阳市气象台发布雷电黄色预警信号：预计今天夜里，洛阳大部分县(市)将发生雷电活动，局地伴有短时强降水、短时大风等强对流天气，请注意防范。 防御指南： 1.政府及相关部门按照职责做好防雷击、大风、短时强降水准备工作； 2.密切关注天气，尽量避免户外活动。 6日22时15分，洛阳市气象台发布暴雨黄色预警信号：预计今天夜里，我市吉利、孟津、新安、偃师、市区、伊川的部分地区降雨量将达50毫米以上，请加强防范。 防御指南： 1.政府及相关部门按照职责做好防暴雨工作； 2.交通管理部门应当根据路况在强降雨路段采取交通管制措施，在积水路段实行交通引导； 3.切断低洼地带有危险的室外电源，暂停在空旷地方的户外作业，转移危险地带人员和危房居民到安全场所避雨； 4.检查城市、农田、鱼塘排水系统，采取必要的排涝措施。 (洛报融媒记者 牛鹏远 通讯员 禹东晖)