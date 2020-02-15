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鸡蛋价格进入“4元时代” 最高价或9月出现
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-06 20:48
大张超市关林店的红皮鸡蛋

　　自7月以来，我市鸡蛋价格持续上涨，目前已进入“4元时代”，网友“吐槽”鸡蛋成了“火箭蛋”。此次鸡蛋涨价背后的原因有哪些？未来价格走势如何？记者进行走访。

　　6日上午，记者在大张超市关林店看到，店里的红皮鸡蛋价格为每斤4.48元。虽然正值购物高峰期，但买鸡蛋的顾客并不多。

　　在关林农贸批发市场，每斤鸡蛋平均价格为4.3元。“这两天鸡蛋价格刚回落，前些天价格最高时，每斤涨到接近5块钱，而7月初的时候，每斤才2块多钱。”一粮油商铺经营者说。

　　在新区永辉超市，由于该店正在做促销活动，鸡蛋价格为每斤3.99元，但不能挑拣，只能抓买。

在新区永辉超市，每斤3.99元的价格，吸引很多市民排队买鸡蛋

　　洛阳市价格监测中心公布的监测数据显示，7月6日至10日，我市鸡蛋平均价格为每斤2.97元。到了7月27日至31日，鸡蛋平均价格已涨到每斤4.27元，其中7月31日的价格为每斤4.64元，月环比价格上涨45.73%。

　　导致鸡蛋价格上涨的因素有哪些？记者联系到洛阳现代禽业有限公司董事长任砺。

　　“一是受疫情影响，上半年养鸡场一直处于低迷状态，导致蛋鸡存栏量减少；二是饲料涨价，增加了养殖成本。”任砺说，2019年养鸡业行情较好，养鸡场普遍扩大了养殖规模，但突如其来的疫情导致商品流通受限，今年上半年，整个养鸡业一直处于低迷状态，鸡蛋价格连续下降，这对广大养鸡户来说是之前从没遇到过的。为减小损失，很多养鸡场提前淘汰了大量蛋鸡，造成现在鸡蛋“青黄不接”的局面。

　　另外，近期玉米、豆粕等饲料涨价，造成养鸡成本增加，也导致了鸡蛋价格上涨。

　　还有，夏季是蛋鸡的歇伏期，天气炎热导致蛋鸡产蛋水平下降；肉类价格一直保持在高位，很多消费者把鸡蛋当成其主要替代品，这些因素也会刺激鸡蛋价格上涨。

　　未来，鸡蛋会继续涨价吗？

　　任砺说，近几天，鸡蛋价格已出现小幅回落，目前每斤批发价在3.7元左右，预计在中秋节前，蛋价会出现最高位。

　　“进入9月后，随着大中小学校开学，以及中秋节月饼需求量大增，会进一步刺激鸡蛋价格上涨。”任砺说，但消费者也不用紧张，因为鸡蛋价格也有周期性，鸡蛋价格上涨后，养殖户会补栏扩大规模，向市场供应更多的鸡蛋，当供需达到平衡后，鸡蛋价格就会逐渐回落。(洛报融媒记者 牛鹏远 实习生 行雯睿 文/图)
[ 责任编辑：赵彤彤]
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