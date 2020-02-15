靠着拙劣的谎言 女子诈骗网友88万元被刑拘

在微信上认识的陌生朋友，在交往时，特别是涉及借钱时，一定要谨慎。近日，宜阳县公安局侦破一起诈骗案，正是发生在微信上的陌生好友之间，犯罪嫌疑人虚构身份、工程，以讨要工程款需要“打点”为由，诈骗他人88万元。

在微信上认识的陌生朋友，在交往时，特别是涉及借钱时，一定要谨慎。

近日，宜阳县公安局侦破一起诈骗案，正是发生在微信上的陌生好友之间，犯罪嫌疑人虚构身份、工程，以讨要工程款需要“打点”为由，诈骗他人88万元。

事情要从2018年说起。当年，宜阳县韩城镇东关村的陈某某因帮助他人向巩义女子赵某某微信转账与其结识，随后两人通过微信聊天逐渐熟悉。

微信聊天中，赵某某告诉陈某某，她是巩义市交通局职工，在河北省邯郸市磁县承包一工程，工程已经完工，但被拖欠了142万元工程款。

“想要讨账就需要花钱上下‘打点’，但我实在没钱了，因此一直要不回欠款。”赵某某还告诉陈某某，若能借钱资助自己讨回欠账，事成后将给陈某某好处。

之后的两年时间里，赵某某以讨要工程款为由向陈某某频繁借钱，总额高达88万。

时间很快来到2020年，陈某某终于起了疑心，并多次向赵某某催要借款，但赵某某避而不见。发现上当受骗后，陈某某迅速向宜阳县公安局韩城派出所报警求助。

接到报警后，韩城派出所快速组织警力展开调查工作，很快摸清了赵某某的底细：赵某某并非巩义市交通局工作人员，更未在河北省邯郸市磁县承包工程，初步判断赵某某已涉嫌诈骗。

7月27日，见抓捕时机成熟，韩城派出所联合宜阳县公安局情报大队民警迅速赶赴赵某某藏匿地蹲点守候，经过两天紧张工作，终于在郑州市某小区成功将赵某某抓获归案。

经审讯，赵某某对故意编造交通局职工身份，虚构政府拖欠工程款，以借款名义向陈某某实施诈骗的犯罪事实供认不讳。而其所骗钱财全部用于挥霍。

目前，赵某某因涉嫌诈骗罪已被宜阳警方刑事拘留，案件后续调查正有序进行中。（洛报融媒记者 申利超 通讯员 赵利军 文/图）