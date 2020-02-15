全省仅两人！洛阳一民警被推荐参评全国扫黑除恶专项斗争先进个人

孙洪涉黑案、狄治民涉黑案、钟某卿涉黑案……每逢急难险重任务，洛阳市公安局扫黑办总会第一时间想起张正伟。

孙洪涉黑案、狄治民涉黑案、钟某卿涉黑案……每逢急难险重任务，洛阳市公安局扫黑办总会第一时间想起张正伟。

张正伟是洛阳市公安局安乐派出所副所长、案件侦办大队大队长，说起他，战友们纷纷伸出大拇指，“不管多难的案件交给他，一准能拿下”。6日，洛报融媒记者从洛阳市公安局获悉，张正伟被河南省公安厅推荐参加全国扫黑除恶专项斗争先进个人评选，全省仅两人。

张正伟今年50岁，1993年参加公安工作，一直奋战在刑侦工作一线。27年来，张正伟积累了丰富的办案经验，经他手的案子，因为功夫下得深，证据扎实质效高，他也因此成为战友心目中的刑侦尖兵、破案先锋。

2018年以来，张正伟参与侦破了一大批涉黑恶案件，以严谨细致的责任心、敏锐的洞察力、创新的办案手法，努力除恶务尽不漏一人，彰显了一名公安民警荡涤黑恶、守护平安的初心、使命。

“不管多难的案件交给他，一准能办成、办好。”洛阳市公安局扫黑办相关负责人说，张正伟对案件达到了“痴迷”的程度，不管什么时间，只要接到任务、发现线索都会第一时间出现在现场；不管多复杂的案情，他总能从最细微处发现蛛丝马迹，抽丝剥茧查清案情，挖出证据。

在孙洪涉黑案的侦办中，张正伟依靠敏锐的职业洞察力，从在一起吸毒案件中的一个个疑点入手，经过蹲守、调查查清了该犯罪团伙的犯罪事实，并创新抓捕方式将团伙成员悉数抓获；在狄治民涉黑案的侦办中，张正伟在1个多月时间里，带领专案组民警先后奔赴山西、陕西及我省郑州、许昌、三门峡、平顶山等地，对100多名证人进行取证，整理卷宗达7本1000多页，终于查清该犯罪团伙在2001年实施的一起抢劫案；在钟某卿涉黑案的侦办中，张正伟按照市公安局部署，带领专案组积极与相关单位协作配合，从一份材料中发现疑点，并以此为突破口，查清查实了钟某卿等人长期把持基层政权，培植私人势力，通过向党政机关渗透，壮大家族势力、骗取政治资本的犯罪事实……

“办理任何案件，特别是涉黑恶案件，除了忠诚担当、耐心细致和锲而不舍追求正义的精神，更要有心怀百姓平安的责任感。”张正伟说，唯有如此，才能将每一起案件都办成经得起历史和人民检验的铁案，真正荡涤黑恶护民安。

扫黑除恶专项斗争开展以来，张正伟带领民警摸排、查证黑恶线索277条，查处涉黑涉恶案件7起，打击处理涉黑涉恶犯罪嫌疑人207人。（洛报融媒记者 申利超 特约通讯员 范进通 文/图）