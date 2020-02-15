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洛阳人最想买什么?《2020年上半年洛阳市消费者信心调查报告》发布
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-06 17:24

　　今日，市统计局发布《2020年上半年洛阳市消费者信心调查报告》，调查结果显示，今年上半年洛阳消费者信心总指数处在乐观区间。

　　今年上半年，我市消费者信心总指数为108.6，处在乐观区间。我市消费者的即期经济总体状况信心指数为134.0，比上年年底增加0.5个百分点，预期经济总体状况信心指数为134.5，比上年年底增加了1.0个百分点。

　　上半年，消费者最关注哪些问题？

　　41.5%的消费者最关注收入增加问题，居首位；

　　20.5%的消费者最关注子女教育问题，居第二位；

　　20.0%的消费者最关注医疗保障问题，居第三位；

　　15.5%的消费者最关注工作稳定问题，居第四位；

　　1.5%的消费者最关注食品价格上涨问题，居第五位；

　　各有0.5%的消费者关注父母福利保障和水电煤气等日常开支上升问题，并列第六位。

　　未来半年，消费者有怎样的消费计划？

　　55.0%的消费者计划购买家用电器，居首位；

　　35.5%的消费者计划购买手机、电脑等数码产品，居第二位；

　　32.5%的消费者计划购买家具，居第三位；

　　15.5%的消费者计划购买电瓶车、摩托车等交通工具，居第四位；

　　各有7.5%的消费者计划购买房产和汽车，并列第五位；

　　6.0%的消费者计划购买黄金珠宝首饰，居第七位。

　　(洛报融媒记者 戚帅华 通讯员褚 春阳)
[ 责任编辑：马佳佳]
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