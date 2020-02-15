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买药不能使用医保卡支付？原来是这个原因……
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-06 16:43

　　“我一直在缴纳医疗保险，为什么去买药却被告知需要自费呢？”近日，市民李先生前往药店购买某品牌保健药品，却被告知不能使用医保卡，对此一直心存疑虑，希望得到相关部门解答。今日，洛阳网记者就此问题采访了洛阳市医疗保障局相关负责人。

　　“由于医保基金有限，不可能覆盖所有医疗需求，因此为保障参保人员的基本医疗用药需求，合理控制医疗费用支出，规范基本医疗保险用药、诊疗等方面的管理，保证基本医疗保险制度的健康运行，医疗保障部门规定了基本医疗保险对药品、诊疗项目和医疗服务设施的报销范围，俗称‘三个目录’。”洛阳市医疗保障局相关负责人解释，参保人员使用药品，发生诊疗项目或使用医疗服务设施发生的费用，如果属于“三个目录”内的，可以按规定进行报销；不属于“三个目录”内的，医保不予报销。目前，常见病、多发病的主要治疗用药都已纳入目录，患者和医疗机构可以根据病情需要，优先选择医保药品目录中的药品。

　　那么，国家会不会陆续将一些昂贵的救命、救急好药纳入医保支付范畴？

　　“肯定会！国家医保部门一直在努力扩大医疗保险的保障范围，将越来越多的新药、好药纳入医保药品目录，患者使用这些药品可以由医保基金报销。”该负责人说，2017年至2019年，国家多次调整扩大了药品目录，新增药品可以报销，其中包含肿瘤靶向药、罕见病药和近年来新上市的创新药。下一步，国家医保部门还将进一步完善政策措施、健全保障机制，随着基金支持能力的提高将更多符合条件的药品纳入目录，不断提升保障水平。(记者 郭瑛)
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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