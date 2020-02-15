金色年华 出彩青春——记邮储银行宜阳县支行三农金融部消费类信贷客户经理李晓丽

无论走上哪个工作岗位，都铭记初心认真对待，当好先锋模范；无论面对多大困难压力，都咬紧牙关披荆斩棘，直至达到目标；无论获得多少赞誉夸奖，都力戒自满持续进取，不断开启新篇……

无论走上哪个工作岗位，都铭记初心认真对待，当好先锋模范；无论面对多大困难压力，都咬紧牙关披荆斩棘，直至达到目标；无论获得多少赞誉夸奖，都力戒自满持续进取，不断开启新篇……入行5年来，邮储银行宜阳县支行三农金融部消费类信贷客户经理李晓丽燃烧青春，用金色年华为邮储银行的发展写就浓墨重彩的篇章。

擦亮党员初心 发挥表率作用

入行5年来，李晓丽因工作需要多次调整工作岗位，但作为共产党员的她每次都认真对待，本着“干一行、爱一行、专一行”的原则，勤学苦练提升能力，虚心请教查漏补缺，做到在思想上不断进步，在业务上精益求精，切实站好自己的一班岗，得到了领导和同事的一致好评。特别是她始终坚持认真学习党的路线、方针、政策和信贷业务知识，发挥先锋模范作用，积极、主动参加党组织活动，在不断学习和讨论中牢记初心、践行使命，自觉抵制不利于社会稳定的各类言行，把政治学习同培养银行从业人员职业道德结合起来，同做好自身岗位各项工作结合起来，实现党建与业务工作的深度融合，在自身思想认识水平和服务客户能力不断提升的同时带动身边同事共同进步。

不惧风险挑战 工作业绩突出

信贷业务对发展生产、扩大消费、促进经济发展有着极其重要的作用，也是邮储银行工作的重中之重。李晓丽按照国家方针政策和邮储银行的各项制度规定，直面各类风险挑战，切实做好信贷客户经理的工作：无论是赤日炎炎的夏季还是寒风凛冽的冬天都认真细致核查，切实把好信贷资产质量关；仔细审查借款人的主体资格、信用情况、生产经营项目的现状与前景、还款能力，保证人的资格、保证能力，抵、质押物的合法有效性等，把住每一个环节，坚持贷款证件必须是合法原件、贷款人与保证人必须到场核实签字等原则，对任何贷款人一视同仁，保证贷款发放合规合法；不管每天工作多忙，都坚持做到当天账目当天处理完毕、各项账务核对从不过夜，及时准确地做好信贷基础资料的整理保管工作，以优良的工作作风取得了一系列成绩。从事信贷员工作至今，她已放款349笔1亿余元，至今无逾期贷款、无不良资产。

展示青春风采 激情奋进不息

工作之余，李晓丽踊跃参与单位组织的各项捐款、捐物等爱心活动，并积极参加工会、党支部等组织的各类青年员工活动，热心帮助有困难的员工，她为别人考虑多，为自己考虑少，是同事们公认的好伙伴。由于出色的工作成绩，她先后被评为县行优秀营业员、优秀营业主管、优秀共产党员等，还获得邮储银行成立10周年征文比赛二等奖和市行家风传承演讲比赛第四名等荣誉。尽管如此，她依然谦虚，努力当好青年党员的榜样，为邮储银行的持续发展添彩加油。

以实干担起青年党员肩上的责任，让金色年华开出奋斗之花……李晓丽以勇当先锋的表率作用、昂扬奋进的工作激情、耐心细致的工作作风、集体至上的奉献精神为邮储银行的发展不断汇入青春力量！④