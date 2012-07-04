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白木耳见过吗？孟津农企成功种出了“白木耳”【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-06 16:07

图片说明：洁白无瑕的玉木耳

　　黑木耳您可能天天吃？可是白木耳您还不一定见过！

　　春雷，恰如其名，这家为孟津送庄的食用菌农业企业，如“一声春雷”颠覆了人们传统印象中的菌类种植方式。

　　掀开大棚，先是被眼前的一片雪白怔住，“木耳不应该是黑色的吗？为何这里的木耳温润如玉的、洁白无瑕？”还有，印象中一排排整齐码放的食用菌菌袋，在这里如同一串串灯笼，吊挂在大棚上，的确有些卓尔不群。

图片说明：玉木耳菌棒吊挂栽培

　　“白木耳有一个好听名字，叫‘玉木耳’。”今年4月，长期在外经商的王硕峰回乡创业，进驻孟津现代农业园区，玉木耳就是他精挑细选的创业项目。现在头茬菌上市，供不应求。“四个月一个采摘周期，单支菌棒产量约两斤，一个棚就是4万斤。”

　　在大棚旁边，两栋2000立方米的冷链仓库已经主体建成。未来，冷链鲜木耳进入高端餐饮市场，晾晒加工的干木耳将出口韩国。“玉木耳是菌类中的‘白富美’，胶原蛋白含量极高，是化妆品的重要原料。”王硕峰说。

　　玉木耳看似“小众”，但它的试种成功，将为整孟津的万亩袖珍西瓜基地提供崭新的轮作和调茬解决方案。

　　作为国家农产品地理标志产品，孟津袖珍西瓜名声在外，是全市特色高效农业的代表。袖珍西瓜全部采取大棚栽培，科学的调茬轮作模式，既有利于保证西瓜质量，也将极大提高大棚综合效益。(洛报融媒记者 白云飞 文/图/视频)
[ 责任编辑：马佳佳]
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