荡秋，贴秋膘……洛阳还保留不少关于立秋的民俗

明日，立秋。作为秋天的第一个节气，立秋是从梧桐落下第一片叶子开始的。自古以来从官方至民间都对“四时八节”之一的立秋非常重视，在豫西地区还有立秋“荡秋”(荡秋千)的习俗。

明日，立秋。作为秋天的第一个节气，立秋是从梧桐落下第一片叶子开始的。自古以来从官方至民间都对“四时八节”之一的立秋非常重视，在豫西地区还有立秋“荡秋”(荡秋千)的习俗。

古代用“四时八节”泛指一年四季各节气，四时指的是春夏秋冬四季，八节指的是立春、春分、立夏、夏至、立秋、秋分、立冬、冬至。

立秋在古代是个节日，这天宫廷会设礼俗迎秋。东汉时，洛阳城里的百官当日穿上白色的衣服，前往城外西郊迎秋、祭祀白帝。礼毕之后换上绛色衣服，直到冬至。

“叶落知秋，举一明三”。古人认为楸树和梧桐树是秋天的“先知”。立秋日，宋朝皇宫会派宫人们将栽种在花盆里的梧桐树移入殿内。伴随着立秋时辰的到来，太史官高声喊道“秋来”！倘若这时梧桐树应声落下一两片叶子，则被视为吉兆，寓意“报秋”。值得一提的是，宋代在立秋这天还会放假一天。和洛阳有极大渊源的北宋名臣司马光曾作一首《梧桐》诗，中间提道：“紫极宫庭阔，扶疏四五栽。初闻一叶落，知是九秋来。”

在唐宋时期的民间，时尚达人们在立秋这天则会用“楸叶”来迎接秋天，这一习俗充满着热络的生趣。都城内外，立秋日一大早满街都是叫卖楸叶的声音，妇女和儿童把楸叶剪成花样贴到鬓边，可谓是当时最流行的时尚了。

“立秋荡秋，蚊蝇不纠”。在栾川县，立秋“荡秋”(荡秋千)习俗由来已久。古代豫西地区的大户人家的孩童、大人选择在立秋“荡秋千”，在凉风习习中达到驱赶蚊虫的效果。

河洛一带，民间早有立秋迎秋之俗。立秋日这天，最普遍的就是“贴秋膘”和“咬秋”。夏日炎炎，人们时常没有食欲，胃口也变得很小。待凉爽的秋风拂来，突觉胃口大开，这时候吃点有营养的、解馋的食物自然是再好不过了。在立秋这天吃肉，“以肉贴膘”便是人们口中的“贴秋膘”。常言道：“立秋一日，水冷三分”，中原地区也有“早上立了秋，晚上凉飕飕”之说，这时候“贴秋膘”，多补充些脂肪和热量，就当是提前为寒冷冬日的到来做准备吧。

“啃秋”在一些地方也称为“咬秋”。天津讲究在立秋这天吃西瓜或香瓜，称“咬秋”。洛阳则有“立秋过后，不吃西瓜”一说，刘百灵认为“过了立秋不吃西瓜”不是民俗，而是老辈人传下来的一句老话儿。据《洛阳市志·民俗志》记载“上午立罢秋，下午把扇丢”，意思是立秋之后，天气变凉，相较于天气热时多吃西瓜而言，自然会少吃或吃不到。

古代立秋分为三候:“一候凉风至；二候白露生；三候寒蝉鸣”。

有谚语说：“立秋之日凉风至”，但这却并不意味着真正的秋天到来了。所谓“热在三伏”，三伏分为初伏、中伏和末伏，而“立秋”这天往往处在中伏。立秋时辰晚，则预示着天气还要持续炎热，即民间俗称的“秋老虎”。洛阳民俗博物馆名誉馆长王支援说：“秋后这一伏的热中带点儿湿，不像夏天那种干热，所以说人们就会感到非常难受”。

“三候寒蝉鸣”，即秋天感阴而鸣的寒蝉也开始鸣叫。

蝉，六根腿，两只眼睛，幼虫生活在土壤中，成虫后爬上树干鸣叫。在咱洛阳方言中，“知了猴儿”就是蝉。很多人都有这样的童年记忆，夏日农村的傍晚，喊上左邻右舍的几个小伙伴，大家拿着手电筒、小塑料瓶和长长的竹竿，到附近的林子里去捉准备爬树的“知了猴儿”。

在农村，蝉鸣时节纵然喧闹些，却因为捉“知了猴儿”而变得饶有趣味。相反，在市区听到蝉鸣的机会不多，尽管城里孩子们娱乐项目更多，然而捉“知了猴儿”的乐趣却是很多人内心久久珍藏的记忆。

立秋已至，三伏未完。不过，立秋都来了，秋天还会远吗？(记者 李砺瑾 实习生 魏宇洋)